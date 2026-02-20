[공식] '55세' 강호동, 서점 사장님 됐다…3월 오픈, '목소리 커도 마음은 여려'

/ 사진=텐아시아DB

쿠팡플레이가 2026년 콘텐츠 라인업을 공개했다.올해 쿠팡플레이 시리즈는 레전드 시리즈의 귀환부터 초대형 오리지널 신작, 독점작, 스포츠까지 전 영역에서 폭넓은 콘텐츠 오퍼링을 제공할 예정이다.먼저 김향기, 차학연 주연의 '로맨스의 절댓값'이 4월 쿠팡플레이 시리즈의 시작을 연다. 현실과 상상이 유쾌하게 교차하는 파란만장한 하이틴 시리즈에 새로운 결을 더할 것으로 기대된다. 발표 직후 기대작으로 떠오른 블랙코미디 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 연내 공개된다. 김혜수·조여정·김지훈·김재철이 주연을 맡았으며, '오징어 게임' 시리즈로 글로벌 신드롬을 일으킨 황동혁 감독이 쇼러너로 참여했다.대표작들의 귀환도 이어진다. 쿠팡플레이 역대 최고 흥행을 기록한 '가족계획'은 시즌 2로 세계관을 확장하며 올 하반기 공개된다. 충청도 사투리로 대한민국을 뒤흔든 '소년시대'는 ‘농고’에서 ‘수산고’로 무대를 옮긴 새로운 시즌으로 컴백을 예고했다.월드클래스 스타부터 톱배우, 예능 베테랑까지 탄탄한 출연진이 오리지널 예능 스케일을 끌어올린다. 축구 레전드 가레스 베일과 이영표의 초대형 축구 서바이벌 '넥스트 레전드'는 ‘해외 진출’이라는 꿈을 내건 청춘들의 성장 서사로 화제를 이어가고 있다. 55세 강호동은 3월 '강호동네서점'을 통해 목소리는 크지만 마음은 여린 ‘INFP’ 책방 사장님 ‘호크라테스’로 변신해 손님들과 진솔한 대화를 쌓아간다. 김희애와 차승원은 시골 마을의 디저트 카페 '봉주르빵집'에 합류해 오는 5월 예측불가 케미스트리를 선보인다.확실한 재미를 책임질 웃음 보증수표도 예고됐다. 이수지·정이랑·김민 세 자매가 운영하는 '자매치킨'은 전작 '자매다방'보다 더 요란하고 유쾌한 입담으로 돌아온다. 극사실주의 오피스 코미디 '직장인들'은 시즌 3로 컴백, 업그레이드된 상황극과 애드리브로 직장인들의 웃음 공감대를 정조준한다. 여기에 전 세계를 강타한 리얼리티 투자쇼 '샤크탱크 코리아'가 연내 국내 최초 공개를 확정했다. 사상 첫 원정 월드컵 8강에 도전하는 대한민국 축구 국가대표팀의 여정을 담은 다큐멘터리 '로드 투 노스 아메리카(가제)'는 오는 6월 공개된다.쿠팡플레이는 HBO·HBO Max 신작부터 국내 최신 화제작까지 프리미엄 독점작을 선보이며, 밀도 높은 스토리텔링을 확장해 나간다. 현재 매주 공개 중인 이나영, 정은채, 이청아 주연의 미스터리 추적극 '아너 : 그녀들의 법정'은 K-법정 장르의 새로운 정점을 만들어가고 있다.글로벌 대작도 연이어 이어진다. 전 세계 판타지의 새로운 역사를 쓴 '왕좌의 게임'의 100년 전을 그린 프리퀄 '세븐킹덤의 기사', 에미상·골든 글로브 수상에 빛나는 메디컬 드라마 '더 피트' 시즌 2 역시 오직 쿠팡플레이에서 만날 수 있다. 젠데이아 주연의 '유포리아' 시즌 3는 4월 공개를 앞두고 있으며, 타르가르옌 가문의 내전을 그린 대작 '하우스 오브 드래곤' 시즌 3가 올여름 쿠팡플레이 시청자들을 찾는다.올해 쿠팡플레이 스포츠는 중계 라인업과 시청 환경을 전방위로 확장한다. 국내 스포츠는 물론 프리미어리그(PL), NBA, LAFC(MLS), F1 등 세계 최정상 리그를 최고의 품질로 즐길 수 있는 유일한 시청 경험을 제공한다.20년 만에 부활하는 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’을 비롯해, 손흥민이 활약하는 LAFC의 전 경기, 정규 시즌부터 올스타전, 파이널까지 제공하는 NBA 풀패키지 중계까지 다채로운 스포츠 중계를 선보인다. F1은 올 시즌부터 국내 최초 4K 중계를 도입해 서킷의 속도와 질감을 더욱 생생하게 전달한다. 프리미어리그는 올해도 주요 경기의 4K 생중계에 이어 해설 선택 기능, 멀티뷰 등 시청 옵션을 확대해 나가며 시청 경험의 깊이를 높인다. 국내 최강의 라인업을 자랑하는 쿠팡플레이의 모든 스포츠 콘텐츠는 ‘스포츠 패스’를 통해 무제한으로 즐길 수 있다.쿠팡플레이 오리지널 콘텐츠 및 스포츠 중계에 대한 세부 일정 및 내용은 추후 공개된다. 쿠팡플레이의 모든 오리지널 콘텐츠는 와우회원이 아니어도 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr