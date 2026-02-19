카라 한승연, 연휴 마지막날 무슨 일 "사무친다는 게 이런 건가"

그룹 카라 멤버 한승연이 세상을 떠난 반려견을 떠올렸다.한승연은 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "예쁜 내 강아지.."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한승연의 반려견이 생전 미용을 마친 후 귀여운 매력을 발산하고 있는 모습. 한승연은 무지개 다리를 건넌 반려견을 떠올리며 "생일 다가오니 사무친다는 게 이런 건가 싶다"며 속마음을 내비쳐 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.앞서 한승연은 지난해 12월 자신의 SNS를 통해 "꼭 다시 만나 내 동생. 다음에 만날 때는 영원히 놀자"라며 비보를 전한 바 있다.한편 한승연이 몸 담고 있는 카라는 2007년 데뷔했다. '프리티 걸', '미스터' 등 히트곡으로 국내뿐 아니라 일본에서도 큰 인기를 얻으며 승승장구했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr