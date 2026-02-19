SNS

모델 출신 배우 구재이가 스키장에서 휴일을 보냈다.최근 구재이는 자신의 계정에 "눈의 계절❄️니가타에서 보낸 2월 방학⛷️"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구재이는 올블랙을 입고 모델 출신다운 기럭지를 선보였다.한편 구재이는 모델 출신 배우로 2006년에 연예계에 데뷔했다. 또 그는 2018년 프랑스의 한 대학교에 재직 중인 5세 연상의 교수와 결혼해 2020년 12월 득남했다. 현재는 남편을 따라 일본 도쿄에서 거주하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr