사진=텐아시아DB

사진=SBS '아니근데진짜'

SBS ‘아니 근데 진짜!’에 ‘뮤지컬 퀸’ 옥주현이 찾아왔다. 옥주연은 과거 일화들을 풀어놓으며 입담을 자랑했다. 죄수복을 입은 채로 등장한 옥주현은 초반부터 감옥 내 서열 1위 이수지와 기싸움을 벌이며 감옥 기강을 제대로 잡았다. 옥주현은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’에서 압도적인 출연 횟수로 인해 최근 캐스팅 독식 논란에 휩싸인 바 있다.옥주현은 탁재훈과 오랜 인연임을 공개, “과거 탁재훈이 많이 들이댔다”고 폭로해 현장을 술렁이게 했다. 이어 MC들이 마지막 연애를 묻자 “3년도 더 됐다. 세는 것도 잊었다”라고 밝히며, 자신은 “연인 관계보다 짝사랑이 더 좋다”고 말해 놀라움을 자아냈다. 이에 탁재훈이 “연애 안 해? 내가 해줘?”라며 옥주현을 향해 거침없는 플러팅을 하기도 했다. 이를 들은 카이가 “여기 미팅 아니다. 감빵이다”라고 소리쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이어 옥주현이 핑클 시절 멤버들이 한강으로 데이트하러 갈 때마다 운전기사를 해줬다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이에 이수지가 “그럼 셋이 데이트를 한 거냐?”고 묻자, 옥주현은 “아니다. 한강에 차를 세워주고 나는 편의점에 가서 라면 먹으며 기다렸다”며 비하인드를 털어놓기도 했다. 옥주현의 ‘웃픈’ 핑클 운전기사 이야기는 방송을 통해 자세히 확인할 수 있다.옥주현은 ‘힘주현’이라는 별명답게 ‘공주님 안기’로 4MC를 차례대로 들어 올리며 남다른 근력을 자랑하기도 했는데, 이를 본 탁재훈이 자신도 할 수 있다며 이수지를 안으려다 굴욕적으로 넘어져 모두를 폭소케 했다.SBS 신규 토크 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 3회는 오늘(16일) 밤 9시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr