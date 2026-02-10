사진=안다빈 씨 SNS

고(故) 안성기의 아들이 부친을 떠나보낸 후 개인전을 마무리하며 먹먹한 심경을 전했다.안다빈 씨는 10일 자신의 인스타그램에 "아빠께 소식을 전해드리지 못한 유일한 개인전이 되었네요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안다빈 씨가 미국 로스앤젤레스에서 개인전의 마지막 주 소식을 알리고 있는 모습. 그는 전시에 도움을 준 팀과 관객들에게 영어로 감사의 인사를 전한 뒤, 故안성기를 향해 "마음으로 그림을 그리는 방법을 조금은 깨닫게 된 것 같다"고 전했다.이어 그는 "예전에 해주셨던 말씀들이 이제서야 들린다"며 "아빠, 감사해요. 앞으로도 묵묵히 작업해 나가겠습니다"라고 인사했다.한편 고인은 지난달 5일 74세의 일기로 별세했다. 고인은 지난해 12월 30일 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채로 쓰러졌다. 이후 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐고 중환자실에 입원해 치료를 받았으나 끝내 세상을 떠났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr