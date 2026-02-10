배기성♥이은비, '12살 차이' 딩크족 됐다…"시험관 알아봤지만 강요 안 해"('사랑꾼')

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

배기성, 이은비 부부가 딩크족이 된 과정을 밝혔다.지난 9일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에는 배기성, 이은비 부부가 출연했다.배기성, 이은비 부부는 결혼 9년 차로, 배기성이 이은비보다 12살 연상이다. 배기성은 "결혼하기 전에는 '결혼하면 무조건 애부터 낳을 거다'고 생각했다. 그런데 결혼하고 나니 둘이 결혼 생활이 재밌더라. 우리 둘이 이렇게 살아도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들더라"고 털어놨다. 이어 "제가 결혼을 늦게 해서 시험관 시술도 알아봤다. 시험관은 아내가 많이 힘들더라. 그래서 그 이후부터는 강요하지 않았다"고 전했다.이은비는 "시험관 얘기도 했지만 체력에 대한 걱정보다 객기가 있다. '하면 된다'는 스타일이다. 주사, 내 가족을 위한 건데? 잠 못 자는 거? 잠은 원래 없다. 못 먹는 거? 하루 종일 굶는 거 잘한다. 그런 건 하나도 걱정 안 된다"라고 말했다. 그러면서도 "제주 자주 이야기하는 게 있다. 남편이 '나보다 더 살았으면 좋겠다'는 것이다"라며 울컥했다. 이어 "오빠가 저보다 먼저 가면 못 살 거 같다. 나중에 저와 아이만 남을까봐"라며 눈시울을 붉혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr