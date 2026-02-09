사진=소유진 SNS

방송인 겸 더본코리아 대표 백종원이 품절 대란 식품인 두바이 쫀득 쿠키를 만들었다.아내 소유진은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "빽다방 두쫀쿠♡♡♡"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최근 유행처럼 생산되고 있는 두바이 쫀득 쿠키가 백종원이 운영 중인 프랜차이즈 카페에도 출시됐음을 소유진이 직접 알리고 있는 모습. 케이스에는 '쫀득 바삭 식감 천재'라는 멘트가 적혀 있었으며, 일반 카페들과 달리 정확한 칼로리와 그램 수가 적혀있어 눈길을 끌었다.앞서 백종원은 지난해 여러 논란에 휩싸였지만의 상당수가 무혐의로 결론 났다.한편 소유진은 15세의 나이 차이를 극복하고 2013년 백종원과 결혼했다. 이후 부부는 2014년 아들 용희, 2015년 딸 서현, 2018년 딸 세은 양을 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr