사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세의 우아한 미모가 눈길을 끈다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "겨울아 빨리가"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 기은세는 카멜 톤 테일러드 코트에 니트와 데님 팬츠를 매치해 담백한 겨울 룩을 완성했다. 목에는 크림과 네이비 컬러가 섞인 스카프를 둘러 포인트를 줬고, 숏 보브 헤어와 자연스러운 메이크업으로 차분한 분위기를 더했다.손에는 블랙 토트백을 들고 골목길을 걷거나 벽면 그래피티 앞에 서 있는 모습이 담겼다. 미키 캐릭터 그래픽이 붙은 유리창 앞에서는 옆모습으로 시선을 올려다보며 사진의 무드를 살렸고 조명이 달린 실내 공간에서는 빈티지 가구와 조명 소품 사이에서 포즈를 취하며 공간의 분위기까지 담아냈다. 분홍빛 벽 앞 컷에서는 코트의 색감과 스카프 컬러가 대비되며 스타일링이 더욱 또렷하게 드러난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "세상 청순하고 예쁘자나여" "너무 예뻐" "진짜 예뻐요" "부러워여" "코디 너무예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼 소식을 전했다. 이후에도 방송과 패션 행사 등을 통해 꾸준하고 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr