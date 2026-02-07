사진=텐아시아DB

가수 이찬원(31)이 '전국노래자랑' 대구광역시 남구 편에 초대 가수로 출격한다.오는 8일 방송되는 KBS 1TV '전국노래자랑' 2152회는 대구광역시 남구 편으로, 대구도서관 서편 특설 무대에서 펼쳐진다. 본선에 오른 15개의 참가팀이 다채로운 개인기와 탄탄한 가창력을 뽐내며 어깨춤이 절로 나는 흥의 잔치를 벌일 예정이다.이와 함께 믿고 보는 초대 가수들이 총출동해 이목을 집중시킨다. 먼저 미스김이 '될 놈'으로 오프닝 무대를 꾸미고, 문연주가 '도련님'으로 세련된 가창력과 무대 매너를 뽐낸다. 이어 김성환의 '약장수', 트윈걸스의 '벌 나비 사랑' 무대가 이어진다.무엇보다 이날 엔딩 무대의 주인공은 '찬또배기' 이찬원이 맡아 기대를 높인다. 녹화 당시 이찬원은 고향 무대에 선 기쁨을 더해 '오늘은 왠지', '진또배기'를 열창, 관객들의 우레와 같은 박수와 환호를 끌어냈다는 후문이다.그런가 하면 이날 '전국노래자랑'에는 흥미로운 인원 구성을 자랑하는 그룹 참가자들이 대거 출격한다. 엄마와 12살 터울의 형제로 구성된 가족 팀의 '버스 안에서', 초등학생 4인조 댄스팀의 깜찍한 '돼지 토끼', 요정을 보는 듯한 7살 유치원 절친 3인방의 '손님 온다' 등 다양한 무대가 펼쳐진다.'전국노래자랑' 2152회는 대구광역시 남구 편은 8일 낮 12시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr