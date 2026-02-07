TV텐 바로가기
그룹 빌리가 7일 오전 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 '에드리엘로스' 컬렉션 포토콜 행사에 참석했다.
빌리, 이 조합 찬성이요 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

