사진=빅히트 뮤직

사진 출처 = 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 전역을 거대한 문화 체험의 장으로 변모시킨다. 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 발매와 광화문 광장 컴백 라이브에 이어, 도시 전체를 아우르는 대규모 프로젝트를 가동할 예정이다.빅히트 뮤직은 6일 "BTS THE CITY ARIRANG SEOUL(BTS 더 시티 아리랑 서울, 이하 더 시티 서울)"을 오는 3월 20일부터 4월 12일까지 진행한다고 발표했다. 이번 행사는 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠와 도시 경관을 활용한 설치 예술이 서울 곳곳에서 펼쳐지는 것이 핵심이다.음반 발매 당일인 3월 20일에는 숭례문과 서울타워 등 서울의 주요 상징물이 미디어 파사드로 장식된다. 역사적 문화유산에 현대적 미디어 기법을 접목해 전통과 현대가 공존하는 장면을 연출하며, 한국 문화유산의 가치를 세계적으로 알리는 기회가 될 것으로 보인다.여의도 한강공원에서는 3월 22일까지 방탄소년단의 음악을 공유하고 감상할 수 있는 라운지 프로그램이 운영된다. 이어 4월에는 서울 도심의 돌담, 계단, 가로수 등을 활용한 전시가 이어진다. 빛과 영상을 동원해 이들의 노래 가사를 미디어 예술로 구현할 계획이다.빅히트 뮤직 측은 "더 시티 서울 기간 동안 서울을 방문하는 관광객과 시민들이 새로운 방식으로 예술을 경험하고 방탄소년단의 복귀를 입체적으로 즐길 수 있도록 서울시와 협력해 프로그램을 구성했다"라며 "F&B와 모빌리티 등 다양한 분야와의 파트너십 행사도 준비되어 있으니 기대를 부탁드린다"라고 설명했다.방탄소년단은 지난 2022년 4월 미국 라스베이거스와 같은 해 10월 부산에서 "더 시티" 프로젝트를 성공적으로 수행하며 큰 반향을 일으킨 바 있다. 해당 프로젝트는 도시 곳곳에 다양한 즐길 거리를 마련해 팬들에게 확장된 경험을 제공하는 도시형 플레이 파크 모델이다.상세한 일정과 프로그램 정보는 팬 플랫폼 위버스(Weverse) 내 방탄소년단 채널에서 추후 공개된다. 이번 프로젝트는 서울을 시작으로 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 전개될 방침이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr