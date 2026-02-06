사진=이제훈 SNS

배우 이제훈이 귀여운 매력을 뽐냈다.이제훈은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "20주년 팬미팅의 시작을 함께해 주신 모든 일본 팬분들께 진심으로 감사드립니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이제훈이 일본에서 팬들과 오붓한 만남을 가진 모습. 특히 찍힌 모든 포즈들에서 경건함과 뚝딱이는 면모가 보여 눈길을 끌었다.한편 이제훈은 최근 SBS 드라마 '모범택시3'에 출연해 열연했다. 해당 작품은 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰이 원작이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr