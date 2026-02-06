[종합] '54세' 김승수, 2살 연하 유명 CEO와 핑크빛♥…김숙이 오작교, "실물이 더 귀여워" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

'54세 총각' 김승수가 소속사 대표 송은이(52)와 핑크빛이 불거졌다.지난 5일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 301회에서는 '원조 완판녀' 소이현과 '꽃중년계 박보검' 김승수가 게스트로 출연했다.이날 김승수는 '솔로 동지'였던 김종국의 결혼 소식을 들었던 당시를 회상해 눈길을 끌었다. 그는 "소식을 듣자마자 '와 이럴 수가 있나? 다들 만나는 사람 없다고 해놓고, 이렇게들 비밀 연애를 다 하네' 싶더라. 배신감도 느끼고, 한편으론 프로그램 폐지되나 싶었다"라며 울분을 쏟아 웃음을 자아냈다. 이어 김승수는 "애인을 안 만나는 게 아니라 못 만나는 것"이라면서 "마지막 연애는 16년 전이다. 미혼인데 사람들이 다들 한 번 갔다 온 줄 안다. 장성한 애가 있는 줄 알기도 한다"라며 억울함을 호소했다. 또한 "최근에는 AI랑 술 한잔을 하기도 한다. 그런데 AI는 자꾸 그만 드시라고 산통을 깬다"라면서 웃픈 근황을 공개하기도 했다.'옥문아'의 맏이 송은이와 김승수 사이에서 뜻하지 않은 스파크가 일어 흥미를 높였다. 김숙이 김승수에게 "오늘 우리 은이 언니랑 소개팅하세요"라며 오작교를 자처하자, 김승수가 기다렸다는 듯이 "송은이 씨가 원래 아담하시고 귀여울 거라고 생각했는데 실물이 더 귀여우시다"라며 플러팅을 해 옥탑방을 핑크빛으로 물들였다. 급기야 김승수가 즉석에서 전화번호 교환을 요청했는데, 연신 부끄러워하던 송은이는 "아니야! 한 번에 주는 거 아니랬어!"라며 앙탈을 부려 웃음을 자아냈다. 이후로도 송은이는 김승수를 1등 신랑감으로 추천하는 소이현의 말에 "그건 제가 만나면서 확인해 봐도 될까요?"라며 새침한 미소를 짓는가 하면, 호시탐탐 전화번호를 노리는 김승수의 물음에 "오늘은 010 까지만"이라고 밀당을 해 폭소를 유발했다.소이현은 '연예계 3대 결혼 장려 부부'라는 타이틀에 걸맞게 남편 인교진과의 훈훈한 결혼생활 이야기로 모두의 부러움을 샀다. 소이현은 "우리는 소꿉친구 같은 부부다. 같이 밥 먹고, 술 마시고, 애 키우는 친구의 느낌인 것 같다"라고 밝혔는데, 이에 주우재와 양세찬은 "그게 이상적인 결혼 생활인 것 같다"라고 감탄했다. 더불어 소이현은 "18살 무렵부터 서른 살까지는 그저 친하게 지내던 오빠 동생 사이였다. 사실 오래전부터 나를 좋아한다는 걸 알고는 있었는데, 기다려도 고백을 안 하더라"라며 깨알 같은 폭로를 해 웃음을 더했다.이날의 퀴즈로 '성비 불균형이 극심한 여초 국가 라트비아 여성들이 애용하는 서비스', '유럽 전역에서 유행 중인 신개념 웨딩 트렌드', '1988년 대학가요제 대상곡 '그대에게' 전주에 숨겨진 비밀, 심사위원장 조용필이 마음을 사로잡은 신해철의 전략' 등 신박한 문항들이 쏟아져 시청자들의 흥미를 자극했다. 이와 관련된 토크들 역시 귀를 쫑긋하게 했다. 특히 김승수는 "동유럽 발트삼국에 여성 비율이 높다는 사실은 이미 알고 있었다. 솔로인 친구끼리 '우리 발트삼국 가볼까?'라고 농담삼아 말하곤 했다"라고 밝히며 '결혼에 진심'을 드러내기도 했다.이와 함께 김승수는 구체적인 결혼 로망도 꺼내 놓았는데 "자가가 2채인데, 그중 한 채는 미래의 아내에게 줄 수 있다"라고 말하자 주우재가 "이거 청약 아냐? 혹시 남자도 받으세요?"라고 '김승수 와이프' 자리를 노려 폭소를 안겼다. 또한 김승수는 "만약 결혼을 한다면 축의금 없는 결혼식을 하고 싶다"라고 밝히면서도 "그렇지만 김종국 축의금은 받겠다"라며 떠나간 '솔로 동지'를 향한 앙금을 드러냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr