김구라 아들 그리, 새엄마와 호칭 정리했다…문자 공개 "누나에서 엄마로"

김구라 아들 그리가 새엄마와를 향한 호칭을 '누나'에서 '엄마'로 정리했다.지난 4일 방송된 MBC '라디오스타'에는 그리가 출연해 전역신고를 했다.그리는 입대 직전 '라스'에 출연했을 당시 전역 후 계획을 밝힌 바 있다. 본명으로 활동하기, 여동생 운동회 참석, 새엄마에 대한 호칭 정리 등이었다.그리는 "본명으로 활동은 안될 것 같다. 동현이 형이 너무 세다"며 "사람들이 불러주는대로 활동해야겠다 싶었다"고 말했다. 여동생 운동회 참석 계획에 대해서는 "해병대도 나왔고 제가 턱걸이도 10개 하는 특급전사다. 체력도 길러놨다. (운동회 참석 계획은) 지킬 수 있겠다"고 전했다.입대 전 새엄마를 '누나'라고 불러왔던 그리는 이제 '엄마'라고 부르기로 결심했다. 그리가 새엄마에게 보낸 문자 첫 줄에는 '엄마'라는 단어가 보인다.그리는 "호칭은 자연스럽게 넘어가는 줄 알았다. '이제부터 엄마라고 부르겠다'는 고백 같지 않나. 이미 엄마라고 생각하고 있는데 '엄마라고 하겠다'는 말이 안 떨어지더라. 그러다 전역 전날이 됐다. 아직까지도 엄마라고 부르질 못한 거다. 용기 내서 전화를 드렸는데 안 받더라"고 말했다. 이어 "그런데 핸드폰을 9시에 내야 한다. 55분까지 기다렸다. 그래서 문자를 보냈다. '이제부터 엄마라고 부르겠다고 말씀드리기가 이상하게 어려웠다. 항상 엄마라고 생각하고 있었다. 다음에 식사할 때 보자면서 엄마라고 보내놨다"고 전했다. 그러면서 "답장이 왔는데, 바빠서 아직 확인을 못했는데 미리보기에 좋아하는 뉘앙스가 보였다"며 호칭 정리 목표는 "이뤘다"고 했다.방송에서는 새엄마로부터 온 답장도 공개됐다. 문자에는 '호칭은 중요하지 않았어, 우리는 이미 가족이니까', '수현이(동생)이가 태어나고 자라면서 고민은 했지. 동현이 오빠한테 엄마는 왜 누나지? 할까봐', '엄마라고 해주니 뭉클하고 좋다', '곧 만나 아들' 등의 내용이 뭉클함을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr