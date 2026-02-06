사진='합숙맞선' 캡처

'자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'이 반전을 거듭한 끝에 최종 두 커플을 탄생시키며 유종의 미를 거뒀다. 앞서 해당 프로그램의 한 여성 출연자를 둘러싼 불륜 의혹이 제기된 가운데, 제작진은 "남은 모든 회차에서 해당 출연자 분량을 전면 삭제할 것"이라고 밝힌 바 있다.지난 5일 방송된 SBS 예능프로그램 '합숙 맞선' 최종화에서는 5쌍의 맞선남녀의 최종 선택이 펼쳐진 가운데, 양가 엄마들의 허락이라는 최종 관문이 더해져 마지막까지 결과를 예측할 수 없는 전개가 이어졌다.대망의 최종 선택 날 '합숙 맞선'만의 특별한 룰이 공개돼 긴장감을 더했다. 맞선남녀들이 커플이 되고 싶은 상대를 선택한 이후에도 양가 엄마들의 허락까지 받아야 최종 커플로 성사될 수 있었던 것. 여기에 양가 엄마들이 선택을 앞두고 자녀를 제외한 한 사람을 지목해, 최후의 면담을 진행하는 시간까지 주어지며 긴장감은 최고조에 달했다. 김진주 엄마와 김현진 엄마 모두 장민철을, 김현준 엄마는 김현진 엄마를, 김묘진 엄마는 문세훈 엄마를, 문세훈 엄마와 이승학 엄마는 김묘진을, 서한결의 엄마는 조은나래를 선택해 마지막으로 깊은 이야기를 나눴다.이중 장민철은 김현진 엄마와의 대화에서 김진주로 마음을 굳혔음을 털어놓으며 정중하게 거절의 의사를 밝혔다. 조은나래는 서한결 엄마와 '나이차이'를 비롯한 현실적인 문제들에 대해 진솔하게 대화를 나누며 "최종 선택은 서로를 좀 더 알아가 보자는 가벼운 의미로 생각한다"라고 조심스레 마음을 전했다. 한편 김묘진은 문세훈 엄마와의 대화 후 "진짜로 절 마음에 들어 하시는 걸까 싶었고, 현실적인 이야기를 나누니 숨이 턱 막히는 기분이었다"라며 되려 더 깊은 고민에 빠졌다.마지막까지 면담 시간이 이어진 후, 마침내 맞선남녀의 선택이 찾아왔다. 김현진과 김현준은 선택을 포기했고, 이미 서로의 마음을 확인했던 김진주와 장민철은 주저 없이 서로를 선택했다. 이승학과 문세훈 사이에서 깊은 고민을 이어가던 김묘진은 결국 감정이 끌리는 문세훈을 택했고, 문세훈 역시 김묘진을 선택했다. 조은나래는 서한결을 선택했고, 서한결은 조은나래에 대한 마음이 자신의 생각보다 훨씬 크다는 것을 깨닫고 조은나래를 선택했다. 나이 차와 현실적인 문제를 극복하며 서로를 선택해 짜릿함을 안긴 순간이었다.우여곡절 끝에 총 세 커플이 탄생했지만 엄마들의 찬성이라는 최종 관문이 남아있는 상황. 김진주와 장민철의 양가 엄마는 모두 환한 미소로 문을 열고 들어오며, 두 사람이 마침내 최종 커플이 됐다. 여러 번의 엇갈림 끝에 맺어진 결실인 만큼 감동이 더해졌다. 서장훈은 알콩달콩한 두 사람의 모습을 보며 "여기는 이미 사귀는데?"라며 김진주와 장민철의 찐 커플 모먼트에 감탄했다.이어진 문세훈-김묘진의 양가 엄마 선택의 시간에 예상치 못한 결과가 이어져 충격을 선사했다. 문세훈의 엄마가 먼저 문을 열고 들어와 안도의 한숨을 자아낸 가운데 김묘진의 엄마가 끝내 나타나지 않으며 최종 커플 매칭이 불발되고 만 것. 누구도 예상치 못한 결과에 3MC는 말을 잇지 못했다. 김묘진의 엄마는 반대 이유에 대해 "세훈 엄마가 다른 사람을 염두에 두고 있다는 느낌을 받았기 때문"이라고 밝혀 양가 사이에 오해가 있었음이 밝혀져 안타까움을 자아냈다. 문세훈은 "어머님이 속상해하실 것 같아서 그게 걱정"이라고 심경을 밝혔고, 김묘진은 "당황스럽긴 하다. 하지만 엄마가 절 보호하려고 하신 것 같다. 선택이 아쉽긴 하지만 이게 끝이 아니니까 좋게 생각해 보려고 한다"고 털어놔 안타까움을 더했다.마지막으로 서한결과 조은나래의 최종 관문에서 뜻밖의 반전이 일어나 짜릿함을 안겼다. 그동안 자녀들의 나이 차이를 이유로 계속해서 반대 입장을 내비쳐왔던 서한결 엄마가 마침내 찬성을 택한 것. 한껏 긴장한 조은나래 모녀와 서한결 앞에 환한 미소로 문을 열고 들어온 서한결 엄마의 모습에 3MC조차 안도의 환호성을 터뜨렸다. 서한결 엄마는 인터뷰에서 "은나래 님이 한결이를 알아봐 줘서 정말 고맙다. 현실적인 부분은 남아있지만 상쇄할 만한 부분들을 찾아갈 것이라고 믿는다. 이 시간이 헛되지 않아서 좋다"고 밝혀 감동을 자아냈다. 조은나래와 서한결은 서로를 바라보며 미소 지은 채 "편안하게 알아가 보겠다"고 말했다.5박 6일의 대장정을 마친 뒤 엄마들은 "자녀가 엄마들의 몰랐던 점을 알게 되고 엄마도 자녀에 대해 몰랐던 점을 알게 된다", "마냥 아기인 줄 알았는데 이제는 딸을 믿어도 되겠다", "이제 내가 ‘뒤에 멀찍이 있어도 되겠구나’하는 믿음이 생겼다"며 자녀들을 향한 사랑이 고스란히 담긴 진솔한 소감을 전했고, 자녀들은 "엄마가 저렇게 밝고 유쾌한 사람이라는 걸 처음 알게 됐다", "내가 엄마를 많이 닮았구나", "엄마와 이렇게 같이 있을 수 있는 거 자체가 귀중한 시간이었다"며 감사한 마음을 전했다.MC들의 소감도 이어졌다. 이요원은 "끝까지 설렘과 반전의 연속이었다"고 말했고 김요한은 "엄마들이 나오시니까 색다른 매력이 있다"며 '합숙 맞선'의 매력을 짚었다. 서장훈 "엄마들이 찬성했으니까 바로 결혼해도 되겠다"고 말해 마지막까지 웃음을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr