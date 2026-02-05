사진=카더가든 SNS

배우 하정우와 차정원의 열애 소식에 가수 카더가든이 소환됐다.지난 4일 하정우와 11살 연하 배우 출신 패션 뷰티 인플루언서 차정원의 열애설이 불거졌다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 "하정우가 교제 중인 연인은 있다"면서도 결혼설에는 선을 그었다.두 사람의 열애설에 대중의 관심이 카더가든에게 쏠렸다. 카더가든의 본명이 차정원이기 때문. 카더가든은 본명 차정원을 '차'(Car)와 '정원'(The garden)으로 풀어 만든 예명이다.카더가든의 SNS에는 유쾌한 댓글이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "열애설 사실이냐", "하정우와의 연애 축하한다", "차정원 씨. 하정우와 열애설 난 것 맞냐" 등의 댓글을 남기며 농담했다.1978년생인 하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다. 하정우는 다음 달 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 안방 극장에 돌아온다.차정원은 1989년생으로, 지난 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재 SNS를 중심으로 인플루언서로 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr