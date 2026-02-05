사진=송가인 SNS

가수 송가인이 팬들을 향한 선물을 깜짝 공유했다.송가인은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "새롭게 만든 어게인 야구점퍼!!!!!💖 핑크 핑크🌸 대학생이 된 기분! ☺️☺️☺️"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송가인이 팬들을 위한 굿즈로 대학생들이 '과잠' 형태로 즐겨 입는 야구점퍼를 선보이고 있는 모습. 특히 송가인은 새 굿즈를 자신의 상징 컬러 그리고 다가올 봄과 유사한 컬러인 핑크로 매치해 눈길을 끌었다.한편 송가인은 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST 1차 라인업에 합류했다. 송가인의 이번 OST 가창은 tvN '사랑의 불시착', 웹드라마 '잠만 자는 곳은 아닙니다'에 이어 세 번째다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr