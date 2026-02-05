사진제공=채널A

사진제공=채널A

방송인 박경림에서 코미디언 곽범까지 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'에 여러 인물이 특별출연했다.채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 현재 '아기가 생겼어요'는 1%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.작품 속 홍종현(차민욱 역), 김다솜(황미란 역), 손병호(강찬길 역), 김선경(한숙희 역), 백은혜(한정음 역), 장여빈(강세현 역), 김기두(고비서 역), 정수영(방팀장 역) 등 태한주류로 얽힌 다채로운 캐릭터의 활약과 함께 '아기가 생겼어요' 속 카메오들이 시선을 강탈했다.첫 번째 카메오는 방송인 박경림. 1회에 등장한 박경림은 극 중 맥주 플래그십 스토어 이벤트 존 MC로 활약했다. 특히 해당 장면은 극 중 두준과 희원이 하룻밤 일탈에 앞서 핑크빛 썸을 타던 중요한 장면인 가운데 평소 다양한 제작발표회와 기자간담회 등에서 MC로 활약하고 있는 박경림이 자신의 강점을 살렸다. 나아가 박경림은 앞서 진행된 '아기가 생겼어요'의 제작발표회 MC까지 맡았다.그런가 하면 정지선 셰프는 4회 카메오로 등장했다. 극 중 두준은 입덧으로 고생하는 희원이 짬뽕을 먹고 싶어 하자 구내식당에 중식 정지선 셰프를 특별 초빙한 것. 최근 인기리에 방송된 '흑백요리사'에서 튀어나온 듯 정지선 셰프는 짧은 출연에도 강렬한 임팩트를 남기며 시청자에게 신선한 재미를 선사했다.마지막으로 코미디언 곽범은 5회에서 태한주류 신제품 광고 감독으로 특별 출연했다. 해당 장면은 극 중 두준이 위기에 빠진 회사를 위해 직접 광고 모델로 나선 장면이다. 이후 '아기가 생겼어요' 주연 4인 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜은 곽범이 스페셜 DJ로 활약하고 있는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'의 게스트로 출연해 웃음을 안겼다.'아기가 생겼어요'는 매주 토요일, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr