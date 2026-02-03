사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 심권호가 간암 진단을 받았다고 고백했다.2일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 레슬링 레전드 심권호가 연락 두절로 걱정을 안겼다.이날 심현섭, 임재욱은 연락이 안 되는 심권호의 집에 방문했다. 그러나 집 안에는 심권호가 술병 옆에 기절하듯 누워있었고, 심기가 불편한 어머니는 "결혼은 무슨 결혼. 권호가 아프다"고 말했다.다음날 심권호는 "술 마시고 기절해 버렸다. 한꺼번에 많이 먹고 24시간 자버렸다. 혼자 있으면 순간적으로 화 외로움이 와서 많이 마시게 되더라"고 털어놨다. 그러나 심권호의 건강에 문제가 있다고 판단한 제작진은 건강검진을 받으라고 설득했다.병원에 방문한 심권호는 간 초음파 검사를 진행했다. 의사는 "간 많이 딱딱해 보인다. 간경화 소견이 있다"고 설명하다가 "그게 문제가 아니다. 당장 CT를 찍어봐야. 안 좋은 혹이 있다"고 긴급하게 말했다. 하지만 심권호는 CT 촬영을 완강히 거부했다.심권호는 자신을 걱정하는 지인들 앞에서 간암 사실을 고백했다. 그는 "초기 간암 상태는 맞다. 알고 있었다"면서 "내 입장이 되면 누구나 두려웠을 거다. 알려지는 것도 싫었다. 혼자 알고 싶었다"고 숨긴 이유를 밝혔다.간암 진단을 받고 '나한테 이게 왜?'라고 생각했다는 심권호는 "아직까지 멀쩡하게 뛰어다니는데 왜 싶더라"면서 "애인이라도 있으면 상담을 해볼텐데, 부모님께도 얘기할 수 있는 것도 아니었다. 간암 치료하면 주변 시선이 벌떼같이 몰려들까봐. 두렵고, 싫었다"고 치료 거부 속내를 전했다."멀쩡하게 운동했는데, 간암 때문에 멈추기 싫었다"는 심권호는 "그렇지 않아도 별의별 소문 다 났잖냐. 그런게 싫었다. 현실 도피였지만, 그도 아니다. 그냥 사라졌으면 좋겠다는 생각이 들었다. 나 혼자 다른 데 가버리고 싶었다"고 털어놨다.주변의 관심과 설득에 치료를 결심한 심권호는 "이제는 암하고도 싸워야 하냐. 괜찮아, 나는 언제나 승리했잖아"라며 밝은 미소와 함께 수술대에 올랐다. 수술 후 그는 "간암 잘 잡았다. 응원 덕분에 좋은 결과 나왔다. 건강하게 좋은 모습 보여드리겠다"고 인사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr