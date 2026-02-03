사진=SBS '아니 근데 진짜'

'아니 근데 진짜' 추성훈이 일본에서 촬영한 누드 화보가 공개됐다.2일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 이상민, 이수지, 탁재훈, 카이, 추성훈이 죄수복을 입고 감옥에 갇혔다.이날 추성훈의 구속 이유는 상습 노출 혐의로 밝혀졌다. 공공장소서 무분별하게 훌러덩 옷을 벗고, 과도한 자기애를 발산한 것이 원인이라고.탁재훈은 "언젠가 터질 줄 알았다. 평소에 벗으니까 논란이 있는 거 아니냐"고 지적했지만, 추성훈은 "격투기 선수 옷 벗고 시합 당연한 거"라고 해명했다.이상민은 추성훈이 일본에서 촬영한 누드 사진을 공개했다. 추성훈은 "서른 초반에 촬영한 잡지"라고 밝히며 "모델료는 0원이다. 안 받았다. 세계적 사진작가와 어떻게든 한번 찍고 싶다고 했다. 가벼운 마음으로 찍었다"고 설명했다."스태프 앞에 다 있는데 어떻게 촬영했냐"고 묻자, 추성훈은 "스태프 2명이었다. 남자 카메라맨과 동생이 있었다"고 이야기했다. 누드 화보집에 당황한 카이는 "이거 방송 나갈 수 있어요?"라며 당황한 모습을 보였다.평소 속옷을 입지 않는 추성훈은 "오늘도 노팬티다. 탁재훈 형도 팬티 안 입잖냐"고 폭로했다. 탁재훈은 "난 오늘 입었다. 죄수복이 얇더라"며 당황한 기색을 내비쳤지만, 추성훈은 "난 오늘 안 입었다"고 당당하게 밝혔다. 추성훈의 속살을 확인한 카이는 "왜 속옷을 안 입냐"고 소리쳐 웃음을 선사했다.한편, 추성훈은 "내 통장에 돈 거의 없다. 먹는 것, 액세서리에 다 쓴다"면서 "돈이 통장에 있어도 의미 없다. 인생 한 번인데 즐겨야지. 노후에도 뭔가 할 것"이라며 걱정 없는 모습을 보였다.이상민이 "사랑이 입장에서는 물려받을 재산이 시계. 목걸이밖에 없네"라며 대신 아쉬움을 내비치자, 추성훈은 "그 시계가 어마어마하다"며 재력을 과시했다.또 추성훈은 "야노시호가 매번 이혼을 생각한다더라. 아내의 남사친에 대해서 어떻게 생각하냐"고 묻자, "아내도 자기 인생을 즐겨야 한다. 남사친이 있으면 좋을 거다. 나도 여사친이 있지만, 날 좋아하면 관계를 끊는다"고 선을 그었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr