사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

그룹 ITZY(있지)가 소속사 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)와의 끈끈한 의리와 함께 대형 기획사만의 독특한 아티스트 교육 시스템을 공개해 화제를 모았다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 'ITZY(있지)가 온다는 표현은 너무 수동적인 듯 내가 JYP에게 간다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 대성이 JYP 사옥을 방문해 ITZY 멤버들과 재회하는 영상이 게시됐다. 최근 재계약을 체결하며 팀의 건재함을 알린 ITZY는 회사에 대한 높은 신뢰를 드러냈다.대성이 재계약 당시 요구 사항이 잘 반영되었는지 묻자 예지와 채령은 망설임 없이 엄지손가락을 치켜세우며 만족감을 표했다. 리아와 채령은 재계약 과정을 "티키 타카 타카 정도의 원활한 소통이었다"고 재치 있게 표현하며 아티스트를 세심하게 배려하는 회사의 분위기를 전했다.사옥 투어 중 공개된 JYP만의 철저한 인성 및 생활 교육 시스템은 대성을 깜짝 놀라게 했다. 유나와 멤버들은 "식사 예절 교육 전담 교수님이 오셔서 상석의 위치나 젓가락질, 팔을 테이블에 올리지 않는 법 등을 가르쳐 주신다"고 밝혔다.또한 해킹 사고 방지를 위한 사이버 보안 교육까지 실시한다는 사실이 밝혀져 눈길을 끌었다. 채령은 "사이트마다 비밀번호를 다르게 설정하라고 배웠지만 실생활에서 실천하기는 너무 힘들어 결국 모두 똑같이 설정했다"는 솔직한 고백으로 웃음을 자아냈다. 대성은 실력뿐만 아니라 사람의 본질을 놓치지 않는 JYP의 교육 철학에 연신 감탄을 보냈다.월드 투어 중 챙기는 멤버들의 이색 '필수템'도 공개됐다. 채령은 호텔 체중계마다 생기는 미세한 오차를 방지하기 위해 개인용 휴대용 체중계를 지참한다고 밝혔으며 류진은 끓여 먹는 라면에 대한 집념으로 냄비형 전기포트를 반드시 챙긴다고 말해 남다른 음식 사랑을 드러냈다. 류진은 "현지 음식을 맛보기 위해 지도를 샅샅이 뒤지고 배달도 자주 이용한다"며 투어 중 즐거움을 전했다.대성은 사옥 곳곳에 새겨진 박진영의 명언과 연습실 천장의 JYP 로고 등을 보며 "형님의 자기애는 정말 대단하다"고 혀를 내둘렀다.동시에 해외에서 배로 공수해온 안무 연습실의 가변형 벽체 등 최고 수준의 시설에 부러움을 표했다. 리아는 "사회적 이슈나 문제가 생길 때마다 사장님과 피디님이 아티스트들에게 주의를 당부하며 올바른 방향을 제시해 준다"고 덧붙여 탄탄한 매니지먼트의 비결을 귀띔했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr