사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 황재균의 측근이 개인사를 폭로했다.2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 야구선수 류현진♥배지현 부부, 황재균, 손아섭이 출연했다.이날 손아섭은 "황재균이 '아나운서 킬러'다"라고 폭로했다. 야구선수 테임즈가 황재균을 향해 'X스머신'이라고 했던 사실이 언급되자, 손아섭은 '아닐 건데? 내가 아는 거랑 다른데"라며 너스레를 떨었다.손아섭은 "아킬 시절? 형 아나운서 킬러잖아"라고 황재균을 디스하며 "현진이형은 진정한 사랑이다. 딱 한 명 만나서 결혼했잖냐. 재균형은 계속 바뀌는 데 그게 무슨 사랑이냐"고 지적해 퐁소케 했다.류현진과 배지현의 연애스토리도 공개됐다. 정민철 해설위원 주선으로 연락을 주고받기 시작한 두 사람. 배지현은 "정민철 위원이 '번호 줘도 되냐'고 묻길래, 동갑 친구니까 사이좋게 지내겠다고 했다. 이후 사귄다고 생각했는지 매일 연락이 왔다. 그렇게 일상에 녹아내렸다"고 회상했다.두 사람의 달달한 이야기에 손아섭은 "현진이형은 책임감이 확실하잖냐. 한 명한테 대시해서 딱 결혼까지 하잖냐"며 황재균을 놀렸다. 분노한 황재균은 "얘도 아킬이다. SBS에 있고, KBS에도 있다. 내가 실명을 말할 수는 없잖냐"며 으름장을 놨다.그럼에도 손아섭은 "방송을 많이 하더니 이상해졌어. 형 고소당합니다"라고 응수해 폭소케 했다. 이어 "내가 재균이형 얼굴이었으면 강남 씹어 먹었다"고 덧붙였다.한국시리즈 좌석은 선수들이 직접 사서 가족, 연인, 지인 자리를 마련한다는 설명에 황재균은 "나도 가족들이 왔다"고 무덤덤하게 답해 배꼽을 쥐게 했다.손아섭은 "경기장에 형이 저한테 주는 자리가 있는데, 가끔 그 자리를 보면 아름다운 분들이 계시더라. 선수들끼리도 '재균이형 지인인가?' 얘기를 한다"고 폭로했다. 황재균은 "나 아니다"라고 거듭 강조했다.12월 10일까지 은퇴를 생각만 했던 황재균은 19일 은퇴를 선언했다. 비시즌기에 '불후의 명곡' 출연했던 그는 "몇 년 전부터 강호동 서장훈 자리 노리고 있다. 사람은 꿈을 크게 가져야 한다"면서 차세대 스포츠 출신 예능인을 꿈꿔 이목을 집중시켰다.한편, 황재균은 2022년 12월 티아라 지연과 결혼했으나, 2년 만에 이혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr