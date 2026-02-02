사진 = '해피해은' 유튜브 채널 캡처

'환승연애2'를 통해 대중의 큰 사랑을 받은 인플루언서 성해은이 과거 반지하 거주 당시의 아픔을 딛고 서울 서초구의 초고가 신축 아파트로 이사한 근황을 전하며 '인생 역전'의 아이콘으로 떠올랐다.인플루언서 성해은이 운영하는 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에서는 '본격 집 투어 력셔리 아파트 안에는 식당과 골프장이 있다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 성해은은 최근 입주한 서울 잠원동 소재의 '메이플자이'로 추정되는 새 보금자리를 상세히 소개했다.성해은은 수영장, 사우나, 골프연습장, 스카이브릿지 등 압도적인 규모의 커뮤니티 시설을 둘러보며 "이렇게 좋은 집에 살아도 되나 싶을 정도로 행복하다"는 소회를 밝혔다.특히 평소 운동 마니아로 알려진 성해은은 국내외 호텔 시설과 비교해도 손색없는 아파트 헬스장에 큰 만족감을 드러냈으며, 지면을 직접 밟고 뛸 수 있는 실내 러닝 공간에 감탄했다.성해은의 일상은 마치 고급 호텔의 장기 투숙객을 연상케 했다. 고층에 위치한 커뮤니티 카페에서 시티뷰를 배경으로 디저트를 즐기던 성해은은 "좋은 호텔 라운지에 와 있는 기분"이라며 럭셔리한 삶에 대한 만족감을 숨기지 않았다.또한 아파트 내 식당에서 제공되는 조식과 석식을 이용하며 "학생 때 먹던 급식의 설렘이 느껴진다"고 말하면서도 1인 1식만 가능한 시스템에 대해 "더 먹지 못하는 것이 유일한 단점"이라며 털털한 먹방을 선보이기도 했다.이러한 성해은의 화려한 변신은 과거 그가 고백했던 가난의 기억과 대비되며 더욱 화제를 모으고 있다. 성해은은 과거 "반지하 주택에 살며 곰팡이와 벌레로 고통받았던 시절이 큰 콤플렉스였다"고 털어놓으며 가난한 티를 내지 않으려 부단히 노력했던 과거를 회상한 바 있다.승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 인플루언서로 전향한 지 단 몇 년 만에 전용 84㎡ 기준 실거래가가 50억 원을 상회하는 초고가 아파트에 자력으로 입성했다는 사실에 네티즌들의 반응은 뜨겁다.앞서 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.한편 1994년생인 성해은은 32세이며 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr