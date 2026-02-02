블랙핑크 로제/ 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)와 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'이 그래미 '올해의 노래' 수상에 실패했다.2일 오전(한국 시간) 미국 로스앤젤레스에서 크립토닷컴 아레나에서 '제68회 그래미 어워즈'가 열렸다.올해 그래미의 '올해의 노래'(Song of the Year) 후보에는 로제의 '아파트', '케데헌' OST '골든'(Golden) 등 쟁쟁한 곡들이 이름을 올렸다. 이 가운데 빌리 아일리시의 '와일드 플라워'(Wildflower)가 수상작으로 호명됐다.한편, 이날 로제는 브루노 마스와 '아파트' 듀엣 무대를 선보이며 그래미 어워즈 오프닝을 장식했다. '아파트'는 이번 그래미 제너럴 필즈 중 '올해의 레코드' 후보에도 올라 수상 결과에 이목이 쏠린다.'케데헌'의 '골든'은 앞서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 수상작으로 선정됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr