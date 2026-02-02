'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(GOLDEN)이 제68회 그래미 어워즈에서 수상의 결실을 맺었다.'GOLDEN'은 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 그래미 어워즈 사전 행사 프리미어 세리머니(Premiere Ceremony)에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media) 부문 수상작으로 이름을 올렸다. 해당 부문은 영화나 드라마 등 영상 콘텐츠를 목적으로 제작된 노래 중 우수한 작품을 가려 송라이터에게 수여하는 상이다.이번 수상으로 곡 작업에 참여한 작가 이재(EJAE), 프로듀서 테디, 프로듀서 24, 작곡가 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 그래미 수상자로 등극했다. 과거 음악 엔지니어 황병준과 한국계 미국인 영인이 그래미를 받은 전례는 존재하지만, K팝 작곡가나 프로듀서가 이 시상식에서 상을 거머쥔 사례는 이번이 최초다.'GOLDEN'은 영화 흥행과 맞물려 글로벌한 반향을 일으켰다. K팝 장르로는 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 정상을 동시에 차지하는 기록을 세웠다. 이번 시상식에서 'GOLDEN'은 '올해의 노래'를 포함해 총 5개 부문에 후보로 지명됐다.프로듀서 24는 수상 직후 "아쉽게 이 자리에 함께하지는 못했지만 저희와 이 모든 과정에 함께한, 저의 가장 (큰) 스승님이자 가장 친한 친구인 '파이어니어 오브 K팝'(K팝의 개척자) 테디형께 이 영광을 바친다"고 소감을 전했다.한편 'GOLDEN'과 함께 가수 로제의 'APT.'(아파트), 그룹 캣츠아이의 'Gabriela'(가브리엘라)가 후보에 올라 이목을 끌었던 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문은 영화 '위키드' OST 'Defying Gravity'(디파잉 그래비티)를 가창한 가수 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 차지했다.가수 로제의 '아파트'는 현재 '올해의 노래'와 '올해의 레코드' 부문 후보에 올라 있다. 그래미 주요 부문인 '올해의 노래', '올해의 레코드', '올해의 앨범' 수상 결과는 향후 이어질 본 시상식에서 공개될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr