'42세 미혼' 배정남, ♥열애 고백했다…"7살 연하 회사원, 작년 초에 만나" ('미우새')

배정남./사진=텐아시아DB

배우 배정남(42)이 마지막 연애는 작년이라며 결혼이 하고 싶어졌다고 밝혔다.지난 1일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배정남, 이성민, 김종수, 김성균이 카자흐스탄으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.이날 카자흐스탄에 도착한 네 사람은 식사를 하며 연애와 결혼 이야기를 나눴다. 배정남은 마지막 연애에 대해 "작년 초에 2~3달 정도 만났다"고 밝혔다. 상대에 대해서는 "7살 어린 회사원이었다"라고 설명했다.배정남은 최근 김우빈, 신민아 결혼식에 다녀온 후 부쩍 결혼이 하고 싶어졌다고 털어놨다. 그는 "남의 결혼식에 가면 그런 마음이 생기는 게 있더라"며 "결혼식만 다녀오면 항상 결혼 생각이 난다"고 말했다.1964년생 미혼인 김종수는 만나는 사람에 대해 묻자 "알아서 한다"며 "연기만 열심히 하고 있다"고 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr