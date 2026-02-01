사진=ENA

ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'에서 연우진, 서현우, 최영준이 사건의 흐름 속에서 어떤 역할을 맡게 될지 관심이 쏠리고 있다. 이들이 이나영, 정은채, 이청아와 어떤 연결고리를 형성할지도 궁금증을 키운다. 이 작품은 2015년 원빈과 결혼한 이나영이 2023년 '박하경 여행기' 이후 3년 만에 선택한 컴백작이라는 점에서 이목을 끈다.'아너 : 그녀들의 법정'(이하 '아너')은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 극 중 백태주(연우진), 박제열(서현우), 구선규(최영준)은 각기 다른 위치에서 주요 사건의 흐름과 맞물리며 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen & Join)의 세 변호사 윤라영(이나영), 강신재(정은채), 황현진(이청아)의 진실 추적 과정에 직접적인 영향을 주는 존재들이다. 같은 사건을 두고도 전혀 다른 입장과 시선이 교차하면서, 수면 아래 감춰진 진실에 한 걸음씩 다가가는 과정에 묵직한 압력을 더할 전망이다.연우진이 연기하는 '백태주'는 IT 기업 대표. 차분하고 여유로운 태도 뒤엔 쉽게 읽히지 않는 속내가 존재한다. 그리고 강신재에겐 상대를 향한 관심에서 비롯된 듯한 질문을 던지는데, 그 안에서도 미묘한 긴장이 형성된다. 예를 들어, 하이라이트 영상을 보면 "변호사님은 왜 가해자가 아닌 피해자 변호하세요?"라는 질문은 단순한 호기심이라 넘기기엔, 그의 시선이 어디를 향하고 있는지 궁금증을 불러일으키는 묘한 의중이 느껴진다. 정은채는 "대본 속 인물이 현장에서는 훨씬 신비롭고 매력적으로 느껴졌다. 연우진 배우가 캐릭터를 더욱 다채롭게 만든 것 같다"고 전해, 백태주라는 인물이 사건의 흐름 속에서 어떤 변수로 작용할지 기대를 모은다.1983년생 서현우가 연기하는 검사 '박제열'은 L&J 3인방과 날 선 힘겨루기를 하는 인물이다. 감정의 기복을 쉽게 보여주지 않는 태도와 낮은 톤의 대사 속에서도 압박감이 배어 나오며, 극 전반에 서늘한 긴장감을 드리운다. 윤라영과의 장면에서는 강도 높은 신경전이 펼쳐질 것으로 예고된바. 1979년생 이나영은 "박제열과 연기할 때 유독 손에 땀이 많이 났다. 대사의 말맛과 대립이 흥미로운 장면들이라 재미있게 찍었다"고 밝혀, 두 배우가 만들어낼 팽팽한 에너지에 대한 기대를 더 했다. 특히 하이라이트 영상 속 "그건 너한테 달렸는데 무슨 말인지 못 알아들어?"라는 박제열의 대사는 선택을 압박하는 인물의 성향을 압축적으로 보여주며, 그가 사건의 흐름을 한층 더 거칠게 뒤흔들 존재임을 암시한다.최영준은 황현진의 남편이자 형사 '구선규'로 분한다. 일상에서는 온화한 얼굴을 보이지만, 사건과 맞닿는 순간 집요하게 파고드는 인물이다. 가까운 관계 안에서도 쉽게 나타나지 않는 진실이 존재함을 암시하듯, 하이라이트 영상에서 현진을 향해 "당신에 대해서 내가 더 알아야 할 건 정말 없어?"라고 묻는 장면은 두 사람 관계의 이면에 균열을 예고한다. 부부라는 사적인 연결고리와 수사라는 직업적 위치가 교차하는 지점에서, 구선규의 존재는 현진으로 하여금 '모든 진실을 털어놓는 것이 과연 모두를 더 나은 방향으로 이끄는 일인가'라는 질문을 끊임없이 마주하게 만드는 압력으로 작용할 예정이다. 그로 인해 구선규의 움직임이 어떤 파장을 낳게 될지도 주요 관전 포인트다.제작진은 "백태주, 박제열, 구선규는 각기 다른 방향에서 사건을 둘러싼 흐름에 깊숙이 관여하며, 거대한 스캔들이 된 과거의 진실을 추적하는 L&J 3인방의 선택과 맞물리면서 극의 긴장도를 끌어올린다. 이들의 존재는 단순한 추적 구도를 넘어, 인물의 심리와 의도를 둘러싼 묘한 미스터리까지 더하며 작품을 한층 짙은 심리 스릴러로 확장한다. 기대해 달라"고 전했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하며, 2월 2일 월요일 밤 10시 ENA에서 첫 방송 되고 KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr