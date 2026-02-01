이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '엘르 코리아_ELLE KOREA'

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 '2025 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100위'에서 1위에 등극한 소식을 듣고 뜻밖의 반응을 보였다.최근 엘르 코리아의 채널 '엘르 코리아_ELLE KOREA'에는 "하루만 로제의 두쫀쿠가 되고 싶어, 좋아하는 사람과 아파트 게임을 한다면 로제는 어떻게 플러팅할까?"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속 로제는 화보 촬영을 마친 뒤 진행된 인터뷰를 했다. "따끈따끈한 소식! '2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정된 로제! 비결이 뭔가요?"라는 질문에 로제는 "아 이게 뭐예요? 너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요"며 당황해하며 웃음을 보였다.이어 로제는 "말이 안 되지만 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 아름다운 미모를 유지하는 비결에 대한 질문에 로제는 "맛있는 것을 매일 먹는다. 겨울이니까 딸기에 꽂혔고, 오징어를 좋아한다 제가. 매일매일 맛있는 걸 먹으면서 기쁨을 채우고 있다. 그래서 환한 미소를 유지하는 것 같다"고 밝혔다.한편, 로제는 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '제68회 그래미 시상식' 공연자로 무대를 펼칠 예정이다. 그래미 측은 지난 30일 로제를 '그래미 어워즈 퍼포머'(Grammy Awards Performer)로 선정한 바 있으며, K팝 솔로 아티스트가 그래미 시상식에서 무대를 펼치는 건 그래미 역사상 최초다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr