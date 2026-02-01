이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

방송인 함소원이 전 남편 진화와의 재결합 속내를 밝혔다.31일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 "이혼보다 어려운 게 재결합이다?"라는 주제로 속풀이가 펼쳤다.이날 방송에서 함소원은 방송 공개 후 주변 반응에 대해 묻자 "부부관계라 자세히 물어보지는 못하면서 궁금해하더라. 가끔 용기 내서 물어보시는 분들도 있었다"며 진짜 동거 중인지 묻는 사람도 있었다고.함소원은 "진화 씨와 함께 노력을 더 해봐도 되는 걸까? 생각했다"며 "방송 이후 진화와의 재결합을 진지하게 고민 중이다"고 털어놨다.이를 지켜보던 노사연은 "얼굴은 이미 재결합 했는데?"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 재결합 의지에 대해 퍼센티지로 말해줄 수 있냐는 질문에 함소원은 "0~에서 10이 있다면 4.9 정도다"고 말해 59% 정도 재결합 의사가 있다고 말했다.이어 함소원과 진화의 달라진 일상도 눈길을 끌었다. 함소원은 "저도 변하려고 하고, 진화 씨도 변하려고 하고 있다. 같이 재결합에 대해서 많이 의논도 나누고 있다"고 근황을 전했다. 김용만이 "이만한 남자 없다고 생각한 적이 있냐"고 묻자 함소원은 "그런 생각 한 적 있다. 새로운 사람 만나는 것도 부담이다"고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr