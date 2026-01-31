사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

하차한 이이경 대신 '놀면 뭐하니?'의 빈자리를 채우고 있는 허경환이 홍천 산골마을에서 인지도 테스트를 펼친 뒤 굴욕을 당한다.31일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '배달의 놀뭐'로 인연을 맺은 강원도 홍천 산골마을에 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 뜬다. 이날 네 사람은 배달이 닿지 않는 곳에 사는 주민들을 위해 필요 물품들과 염화칼슘을 배달한다.이후 유재석과 하하는 홍천 주민들에게 "얘네들 아세요?"라고 물으며 인지도 테스트 자리를 만든다. 홍천의 스타 염희한 여사는 유재석 옆에 있는 키가 큰 주우재를 보고 "내가 많이 봤다. 둘이 잘하던데"라며 다른 연예인으로 착각해 아는 척을 한다. 주우재는 울먹이며 "저 그 사람 아니에요"라고 해 웃음을 유발한다.흑염소 농장 사장님은 유재석과 하하는 알지만 허경환을 모르고, 홍천의 양관식 김정태 아버님도 허경환을 처음 본다고 말한다. 이에 유재석은 "유행어 들으시면 아실 거다"라며 허경환 유행어 출력 버튼을 누른다. 허경환은'‘수많은 유행어 중 하나는 걸리겠지'라는 기세로 총공세를 펼치는데, 과연 자존심을 치켜세울 수 있을지 관심이 집중된다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr