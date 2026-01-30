사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

방송인 전현무가 '사당님 귀는 당나귀 귀'에서 라디오 뉴스를 진행하다가 시말서를 쓰게 된 사연을 공개한다.다음 달 1일에 방송되는 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 스페셜 MC로 그룹 에이티즈의 멤버 산이 출격한다. 이 가운데 KBS 51기 신입 아나운서 이상철, 심수현, 박효진의 '뉴스 즉석 라이브 합평회'가 긴장 속에 이어진다. 생방송 중 펼쳐지는 긴급 상황에도 의연하게 대처하는 신입 아나운서들의 모습에 박명수는 "잘될 거 같다"며 감탄을 이어간다고.이에 김숙은 전현무에게 "소문에 시말서를 매달 썼다는 이야기가 있다"라며 전현무의 아나운서 시절을 소환한다. 전현무는 웃음기를 머금은 얼굴로 과거를 회상하며 "매달 쓴 건 아니다"라며 "계절마다 쓴 건 맞다"고 말한다. 전현무는 "아나운서실에서 피자와 콜라를 먹은 후에 라디오 뉴스를 진행하러 간 적이 있다. KBS 뉴스입니다. 라고 말한 후 트림이 나왔다. 시말서에 '다시는 트림을 하지 않겠습니다'라고 했다"라며 아찔했던 경험을 털어놓는다.그러나 곧이어 시말서 전문가였던 전현무를 추앙하는 김진웅이 '전현무'를 주제로 3분 스피치를 펼쳐 전현무를 흡족하게 한다. 김진웅은 전현무를 마이클 조던에 빗대어 "농구 역사상 가장 위대한 선수 마이클 조던, 그는 goat였다. 그런데 아나운서로서 goat 반열에 들어가고 있는 한 남자가 있습니다. 바로 전현무입니다"라며 스피치를 시작한다. 이에 선후배 아나운서들의 웃음이 터져 나오지만 전현무는 웃으며 고개를 끄덕인다고.전현무는 "내가 마이클 조던이야?. 잘한다 잘한다"라며 크게 만족해한다. 이어 아나운서 선배가 김진웅을 향해 "내용이 호감과 비호감 사이다"라고 평가하자 전현무는 "그게 우리 파들의 매력이에요. 호감과 비호감의 중간"이라고 수긍하며 '전현무 라인'의 탄생을 알린다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr