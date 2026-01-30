'나혼산' 빈자리, 키 절친 서범준이 메꿨다…"약속 같은 말" 유지태와 10년 만에 재회

사진제공=MBC

'나 혼자 산다'에서 배우 서범준이 10년 전 만났던 우상 배우 유지태와 재회한다. 앞서 '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 방송인 박나래와 그룹 샤이니의 멤버 키가 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다.30일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 서범준이 자신의 롤모델인 배우 유지태와 마주한 모습이 공개된다. 서범준은 10년 전, 배우 지망생이던 시절에 자신의 우상인 배우 유지태와 맺은 특별한 인연을 공개해 모두를 놀라게 했다. 서범준이 아르바이트를 하던 곳에 유지태가 찾아와, 배우를 꿈꾸는 그를 위해 아낌없는 조언을 건넸던 것.서범준은 "저한테는 약속 같은 말이었다"라며 자신의 꿈을 더욱 단단하게 만들어 준 유지태의 한마디를 잊지 않고 마음에 새겼다고 밝힌다. 그 가운데, 공개된 사진 속 유지태를 마주한 서범준의 얼굴에는 긴장감이 가득하다. 미소로 서범준을 맞이한 유지태는 "이런 일이 있구나"라며 감동한다.또 유지태는 작년 SBS 연기대상에서 조연상을 받은 서범준을 언급하며 "너무 대단하다"고 축하의 말을 전한다. 서범준은 그동안 자신의 활동을 지켜봐 온 유지태의 마음에 감동해 울컥하며 눈물을 쏟는다. 유지태는 그의 눈물에 담긴 노력을 헤아리며 흐뭇한 미소를 짓는다.서범준은 유지태를 위해 준비한 특별한 선물과 감사의 마음을 담은 편지를 수줍게 건넨다. 아침부터 발품을 팔아 완성한 빵 종합선물세트를 전하자, 유지태는 "후배가 성공해서 주는 빵"이라며 기뻐한다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr