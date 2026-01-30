사진=텐아시아DB

사진제공=KBS2

지난해 4월 11살 연하와 결혼한 가수 겸 방송인 김종민이 '개그콘서트'에 특별 출연한다.다음 달 1일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에서는 애니메이션 '원피스'를 패러디한 '챗플릭스'가 펼쳐진다. 특히 이날 방송에서는 '원피스' OST '우리의 꿈'을 부른 코요태 김종민이 특별 게스트로 나온다.김종민은 '우리의 꿈'을 부르며 무대 위에 오른다. 관객들은 '챗플릭스' 스타일로 그를 환영했다는 후문이다. 이날 김종민은 악당 역할을 맡은 송준근을 한 번에 무찌르는 남다른 파워를 자랑한다. 또 관객들은 김종민이 상대할 다음 악당도 지정해 주는데, 이를 확인한 김종민은 크게 당황하는 모습을 보인다고.'썽난 사람들'은 나이트클럽 앞 노점을 배경으로 한다. '진상' 신윤승과 '노점상' 박민성의 한 치 양보 없는 말다툼이 웃음을 자아낼 예정이다. '썽난 사람들'의 신스틸러 김진곤은 나이트클럽 웨이터로 등장한다. 그는 클럽을 찾은 의문의 손님에게 시달리는 모습을 보이는데, 그때마다 신윤승은 당황하는 모습을 보인다. 과연 의문의 손님은 누구일지 관심이 쏠린다.'개그콘서트'는 매주 일요일 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr