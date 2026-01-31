사진 = 송강 인스타그램

배우 송강이 여전한 '얼굴천재' 비주얼을 자랑했다.최근 송강은 자신의 인스타그램에 "loewe"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 송강은 블루 톤의 체크 패턴 아우터에 후드 디테일을 겹쳐 입고, 몸을 살짝 기댄 포즈로 카메라를 바라봤다. 또 다른 사진에서는 짙은 네이비 니트를 입고 소파에 앉아 부드러운 표정을 짓고 있으며, 어깨에는 블랙 컬러 스트랩이 길게 내려오는 가방을 착용해 깔끔한 포인트를 더했다. 정돈된 헤어와 담백한 메이크업, 차분한 배경이 어우러지며 룩의 분위기를 한층 또렷하게 살렸다.이를 본 팬들은 "얼굴천재" "너무 멋지네" "진짜 잘생겼네" "화이팅" "기다렸어요" "진짜 정말 잘생겼어요" 등의 댓글을 달았다.한편 군대에서 전역한 송강은 1994년생으로 이준영, 장규리와 '포핸즈'에서 함께 호흡을 맞춘다. '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린다. 극 중 송강은 귀티 나는 외모에 성적과 피아노 실력 모두 1등을 놓치지 않는 피아노 귀재 강비오를 연기한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr