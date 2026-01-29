홈 연예가화제 유니스, 첫 미주 투어 대장정 시작 [TV10] 입력 2026.01.29 08:18 수정 2026.01.29 08:18 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 데뷔 첫 미주 투어인 '2026 UNIS 1ST TOUR : Ever Last' 일정 참석 차 29일 오전 인천국제공항을 통해 뉴욕으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '나솔' 30기, 변호사→세무사 역대급 직업 공개됐다…"자존감 높은 분과 결혼하고파" [종합] 스트레이 키즈 필릭스, 공차와 글로벌 앰배서더 재계약…1분에 6잔 팔았다 에이티즈, 컴백 임박했다…마지막 콘셉트 포토 공개 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT