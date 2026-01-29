TV텐 바로가기
그룹 유니스가 데뷔 첫 미주 투어인 '2026 UNIS 1ST TOUR : Ever Last' 일정 참석 차 29일 오전 인천국제공항을 통해 뉴욕으로 출국했다.
유니스, 첫 미주 투어 대장정 시작 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지