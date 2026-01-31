사진제공=MBN

방송인 함소원과 그의 전남편 진화가 재결합을 위해 노력 중인 근황을 공개한다.31일 방송되는 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'는 '이혼보다 어려운 게 재결합이다' 편으로 꾸려진다. 이날 방송에는 함소원과 진화가 출연해 현재 관계와 재결합을 위해 노력 중인 근황을 전한다.방송에서 함소원은 "지금 진화 씨와 재결합을 위해 노력 중"이라며, 서로가 싫어하는 행동을 하지 않기 위해 규칙을 정해 함께 지내고 있다고 밝힌다. 규칙을 어길 경우 벌금을 내기로 하는 등 갈등을 줄이기 위한 장치도 마련했다고.VCR에는 이전보다 부드러워진 두 사람의 일상이 담겼다. 딸 혜정이와 함께 한 식탁에서 나란히 밥을 먹는 모습은 마치 단란한 가족을 보는 듯한 분위기를 자아낸다. 함소원은 "예전 같았으면 큰 소리가 나갔을 상황에서도 지금은 한 번 더 참게 된다"라며 달라진 관계를 설명한다.그러나 재결합을 향한 노력 속에서 또 다른 벽이 등장한다. 진화가 어머니와 통화하는 장면이 공개되며, 전 시어머니가 진화에게 "당장 중국으로 들어오라"고 말하는 모습이 공개된 것. 이에 함소원은 "진화 씨가 선을 제안받았다는 건 처음 알았다. 머릿속이 띵했다"고 말한다.함소원과 진화의 재결합을 향한 노력과 속마음은 이날 오후 11시에 방송되는 '속풀이쇼 동치미'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr