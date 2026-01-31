'놀면 뭐하니?' 유재석이 경기 중 불효를 저지른 주우재에게 일침을 가한다.
31일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '배달의 놀뭐'로 첫 인연을 맺은 강원도 홍천 산골마을 주민들과의 유쾌한 만남이 그려진다. 특히 첫 등장부터 웃음 전도사 캐릭터로 유재석과 하하의 배꼽을 잡게 했던 홍천의 스타 염희한 여사와의 재회에 관심이 집중된다.
유재석은 내비게이션도 보지 않은 채 염희한 여사 집을 찾아가면서 "고향집에 온 것 같다"고 설렘을 표현한다. 하하도 익숙한 벌꿀통을 발견하고 반가워한다. 염희한 여사는 한껏 멋을 낸 모습으로 버선발로 달려 나와 그들을 반갑게 맞이한다. 이어 유재석과 하하는 염희한 여사 집에 처음 온 신입 손주(?) 허경환과 주우재를 소개한다. 두 사람은 방송으로만 봤던 염희한 여사를 연예인 대하듯 바라보며 신기해한다. 염희한 여사는 "강원도 삼척에서도 날 알아봐. '놀뭐' 나온 아줌마 아니냐고 하더라"면서 근황을 전해 웃음을 자아낸다.
염 여사가 말만 하면 자동 반응하는 홍천의 양관식 김정태 아버님은 여전히 과묵하지만 반전의 스윗한 매력으로 모두의 시선을 집중시킨다. 주우재는 팔씨름으로 유재석, 하하를 제압했던 아버님에게 도전장을 내미는데, 경기 중 불효(?)를 저질러 눈총을 맞는다. 유재석은 주우재 참교육에 나서, 효도 매치가 어떻게 마무리될지 궁금증을 자극한다.
'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
