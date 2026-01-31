사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석이 경기 중 불효를 저지른 주우재에게 일침을 가한다.31일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '배달의 놀뭐'로 첫 인연을 맺은 강원도 홍천 산골마을 주민들과의 유쾌한 만남이 그려진다. 특히 첫 등장부터 웃음 전도사 캐릭터로 유재석과 하하의 배꼽을 잡게 했던 홍천의 스타 염희한 여사와의 재회에 관심이 집중된다.유재석은 내비게이션도 보지 않은 채 염희한 여사 집을 찾아가면서 "고향집에 온 것 같다"고 설렘을 표현한다. 하하도 익숙한 벌꿀통을 발견하고 반가워한다. 염희한 여사는 한껏 멋을 낸 모습으로 버선발로 달려 나와 그들을 반갑게 맞이한다.이어 유재석과 하하는 염희한 여사 집에 처음 온 신입 손주(?) 허경환과 주우재를 소개한다. 두 사람은 방송으로만 봤던 염희한 여사를 연예인 대하듯 바라보며 신기해한다. 염희한 여사는 "강원도 삼척에서도 날 알아봐. '놀뭐' 나온 아줌마 아니냐고 하더라"면서 근황을 전해 웃음을 자아낸다.염 여사가 말만 하면 자동 반응하는 홍천의 양관식 김정태 아버님은 여전히 과묵하지만 반전의 스윗한 매력으로 모두의 시선을 집중시킨다. 주우재는 팔씨름으로 유재석, 하하를 제압했던 아버님에게 도전장을 내미는데, 경기 중 불효(?)를 저질러 눈총을 맞는다. 유재석은 주우재 참교육에 나서, 효도 매치가 어떻게 마무리될지 궁금증을 자극한다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr