사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 우아한 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.최근 채시라는 자신의 인스타그램에 "에피소드로 서프라이즈였던 작년말 그날의 번개"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에서 채시라는 붉은 조명이 비치는 책장 앞 가죽 소파에 앉아 여유로운 분위기를 연출했다. 은은한 패턴의 셔츠와 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 단정한 스타일을 완성했고 자연스럽게 다리를 꼰 자세로 시선을 끌었다.옆자리에는 쇼핑백과 소지품이 놓여 있어 일상 속 순간을 그대로 담은 듯한 느낌을 더한다. 테이블 위에는 커피 한 잔과 디저트가 함께 놓여 있어, '작년말 그날의 번개'라는 멘트와 어울리는 소소한 즐거움이 전해진다. 배경의 서가에는 다양한 책이 진열돼 공간의 분위기를 살렸고, 채시라의 차분한 미소가 사진 전체의 톤을 부드럽게 정리했다.이를 본 팬들은 "아름다움" "너무 이쁘네" "넘나 이뻐요" "화이팅" "누님짱" "역쉬 시간은 흘러도 채시라는 영원하넹" 등의 댓글을 달았다.한편 채시라는 1968년생으로 58세이며 지난 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 각각 한 명씩 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr