S.E.S. 출신 슈가 악플에 입을 열었다.30일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '코인노래방에서 S.E.S. 노래 불렀더니 벌어진 일..?! | 슈의 생애 첫 코노 정복기!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 슈는 제작진에게 이끌려 코인노래방에 방문했다. 최근 슈는 노래 레슨을 받고 있다고.코인노래방이 처음이라는 슈는 "그냥 노래방 가면 주인이 혼자라서 서비스 알아서 주더라. 책으로 고르면 10분 걸린다"고 밝혀 놀라게 했다.슈는 좁은 코인노래방 공간에 "너무 좁다. 나 폐소공포증 있다. 새장에 갇힌 것 같다"며 경악했다. 그러면서 "우리 애들이 이런 곳 오는구나. 아이들과 노래방 간 적 없다. 아마 가면 아이들은 조용히 앉아서 부르고, 나만 방방 뛸 거다. 그럼 '엄마 아픈가 봐' 할 거"라고 고백해 웃음을 선사했다.S.E.S. 노래 요청에 슈는 "S.E.S. 노래는 혼자 부르기 벅차다. 원래 셋이 하는 거잖냐"고 토로했다. 제작진이 "S.E.S. 곡 하나 안다"며 에스파가 리메이크한 'Dreams come true'를 언급했다.때마침 옆에서 들린 S.E.S. 노래에 슈는 옆방에 기습 방문했고, 10대 손님은 "아빠가 좋아해서 S.E.S. 노래를 들었다"고 설명했다. 이어 즉석 전화 통화로 인기를 증명하기도 했다.슈는 "과거 S.E.S.랑 핑클이랑 라이벌이라고 했는데, 저희는 되게 친했다. 핑클은 대중성이었고, 우리는 '너를 사랑해' 했으니까"라면서 핑클의 '내 남자 친구에게'를 선곡 후 열창해 폭소케 했다.DJ DOC의 'RUN TO YOU'로 마지막을 장식한 슈는 "행사비 받아야 될 것 같은 느낌"이라면서 "진짜 노래하고 싶잖아. 솔직히 노래하고 막 흔들고 울고 그래야 스트레스가 풀리는 나날들도 있었다"고 털어놨다.춤추고 즐기던 슈는 악플에 대해서도 언급했다. 그는 "댓글로 '정신 못 차렸네' 이러지 마라. 나는 원래 이렇다"고 이야기했다. 100점으로 장식하며 1세대 걸그룹의 위상을 드러낸 슈는 곧 "노래 그만하고 싶어"라며 지친 기색을 드러내 폭소케 했다.한편, 슈는 최근 별거 중인 남편 임효성과 부부싸음을 한 뒤 연락 두절 상태라고 밝힌 바 있다. 임효성은 과거 7억원대 상습도박 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년 선고받은 슈의 2억 8000만원 빚을 대신 갚아준 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr