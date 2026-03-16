사진=엄지원 SNS

사진=엄지원 SNS

배우 엄지원이 안타까운 근황을 알렸다.엄지원은 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마 지켜주는 비키"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 엄지원이 긴 소파를 자랑하는 거실에서 반려견과 시간을 보내고 있는 모습. 특히 최근 종아리 골절상을 입은 엄지원은 붉은 보조기도 보여 안타까움을 자아냈다.앞서 엄지원은 자신의 유튜브 채널을 통해 일본 여행 중 부상을 당해 한국에서 긴급 수술받았음을 알린 바 있다.한편 엄지원은 지난해 12월 KBS 연기대상에서 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 대상을 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr