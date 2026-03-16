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사진=웨이크원

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마지막 콘서트를 끝으로 9인조 완전체 활동 결별을 맞이한 제로베이스원이 아쉬운 마음을 털어놨다.제로베이스원은 13일부터 15일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE 월드투어 'HERE & NOW' 앙코르'를 개최하고 팬들과 만났다. 월드투어의 출발점이었던 서울에서 대미를 장식하며 잊지 못할 시간을 완성했다. 세 차례 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진됐고, 시야 제한석까지 빠르게 완판됐다이날 공연은 9인 완전체 제로베이스원의 여정에 마침표를 찍는 자리였다. '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 이들은 오디션 프로그램 출신 그룹으로 큰 신드롬을 일으켰다. 활동 기간이 두 달 연장되기도 했지만, 이번 콘서트를 끝으로 팀은 새로운 국면을 맞게 됐다. 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 5인은 팀 활동을 이어가고, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 원 소속사 YH엔터테인먼트로 복귀해 새로운 행보에 나설 예정이다.석매튜는 결별을 앞두고 복잡한 심경을 전했다. 그는 "많은 생각이 든다. 우리가 2년 반, 거의 3년 동안 함께했던 순간이 너무 많다. 팬분들은 무대 위의 우리를 자주 보지만, 지금 떠오르는 건 새벽에 퇴근해서 서로 농담하고 웃긴 짤을 보내던 일상이다. 너무 간단한 순간들이었는데 앞으로는 그 모습들이 너무 그리울 것 같다"고 말했다. 이어 "어젯밤 잠들기 전에도 느낌이 이상했다. 무대가 무서운 건 아니었는데 아홉 명으로서 마지막이라는 사실이 무섭게 느껴졌다. 숙소에서 오르내리며 이야기하고, 해외에서는 호텔에서 새벽까지 수다 떨던 시간들이 너무 그리울 것 같다"고 털어놨다.또 "눈을 뜨니 2년 반이 흘러 있었다. 꿈같고 믿기지 않는다. 숙소에 들어갔을 때 리키가 없어서 너무 보고 싶었다. 새벽에 샤워하고 노래하던 모습도 그리웠다"고 덧붙였다. 그러면서 "멤버들 얼굴을 보는 게 제일 좋았다. 외로울 때마다 연락하고 같이 밥 먹던 시간이 마음을 따뜻하게 해줬다. 데뷔하고 처음으로 짜장면과 피자를 먹던 순간이 우리의 시작이었는데 다시 함께 먹고 싶다"고 회상했다. 끝으로 그는 "모든 멤버의 미래가 기대된다. 팬분들도 평생 우리 아홉 명을 사랑해 줄 거라 믿는다. 나도 멤버들 영상 다 보고 댓글을 달겠다. 여러분도 함께해 달라. 제로베이스원은 평생이다. 사랑한다"고 말했다.리키는 이별의 순간을 실감하며 진심을 전해 눈길을 끌었다. 그는 "진짜 이 시간이 왔다. 제로즈에게 어떤 말을 해야 할지 정말 많이 생각했다. 어젯밤에도 계속 고민했는데 하고 싶은 말이 너무 많아 어떻게 해야 할지 모르겠다. 나는 원래 자기표현을 잘하지 않는 편인데 어느새 마지막 기회가 와버렸다"고 말했다. 이어 "먼저 멤버들을 한번 안아주고 싶다. 오늘 이 자리에 오는 것이 너무 무섭고 아직 끝나면 안 될 것 같은 느낌이다. 헤어지는 게 정말 싫다"고 털어놨다. 그는 "내가 여러분을 얼마나 사랑하는지 꼭 알아줬으면 좋겠다. 표현을 잘하지 못하지만, 진심으로 사랑한다"고 전했다. 끝내 눈물을 보이지 않은 그는 "제로베이스원의 리키라는 사실은 어디에 있든 지워지지 않는다. 여러분을 사랑한다"고 덧붙였다.김태래 또한 멤버들과 팬들을 향한 마음을 고백했다. 그는 "나를 가장 잘 아는 가족 같은 사람들이 이제 함께하지 못한다는 것은 말로 표현할 수 없는 고통이다. 하지만 어른이 된 것처럼 서로에게 '너 정말 멋있다', '잘했다'고 말해주며 열심히 응원하고 싶다"고 말했다. 이어 "지금 이렇게 소감을 전할 수 있는 것도 멤버들이 내게 가져다준 변화 덕분이라고 생각한다"고 밝혔다. 또 "앞으로 우리가 함께했던 이 찬란한 순간들은 우리의 기억 속에 영원히 저장될 것이다. 제로즈와 제로베이스원에 대한 모든 기억을 소중히 간직하겠다"고 전하며 "감사하고 사랑한다"고 담백하게 인사를 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr