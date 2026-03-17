사진 = 아이린 인스타그램

사진 = 아이린 인스타그램

사진 = 아이린 인스타그램

사진 = 아이린 인스타그램

레드벨벳 아이린의 아찔한 미모가 팬들의 마음을 설레게 한다.최근 아이린은 자신의 인스타그램에 정규 1집 앨범 예고와 함께 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 아이린은 검은 베일 장식이 달린 모자를 쓰고 정면을 응시하며 또렷한 눈빛으로 카메라를 바라보고 있고 모자에 달린 얇은 망사 베일이 얼굴 위로 드리워져 눈 주변을 감싸며 독특한 분위기를 더한다.흰색과 검은색이 대비되는 의상을 입고 한 손을 턱에 가볍게 댄 채 가까이에서 촬영된 장면에서는 또렷한 메이크업과 차분한 표정이 강조되며 시선을 끈다. 이어진 사진에서는 같은 모자와 의상을 착용한 채 한 손가락을 입술 앞에 세워 조용한 포즈를 취하고 있으며 뒤편에는 주황색과 분홍색이 대비되는 컬러 벽과 액자 형태의 포스터들이 배치돼 화려한 배경을 만든다.또 다른 사진에서는 분홍색과 흰색 톤의 선반에 화장품 용기들이 정렬된 공간 앞에 서서 정면을 바라보고 있고 마지막 사진에서는 둥근 책상 형태의 구조물 안쪽에 앉아 몸을 뒤로 젖힌 채 양팔을 양옆으로 뻗고 위쪽을 바라보는 독특한 구도 속에서 흰색과 검은색 의상이 강조되며 주변에는 스탠드 조명과 시계, 버튼 모양 장치, 펜과 작은 물건들이 놓여 있어 실험적인 세트 분위기를 만든다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 공주님", "정말 여신이에요", "정말 기대돼" 등 뜨거운 반응을 보였다.아이린은 레드벨벳 활동뿐 아니라 다양한 화보와 광고를 통해 독보적인 비주얼과 존재감을 입증하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 한편 레드벨벳 아이린은 1991년생으로 35세이며 정규 1집 'Biggest Fan' 발매를 앞두고 있다. 이 앨범은 총 10곡으로 구성되어 있으며 오는 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr