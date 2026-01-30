사진=MBN '천하제빵'

사진=MBN '천하제빵'

사진=MBN '천하제빵'

빵순이들이 열광할 전국 '천하제일 제빵대회'가 열린다. 최근 '흑백요리사2'가 많은 관심을 얻은 가운데, '천하제빵'이 바통을 받아 K빵의 흥행을 일으키고 제과제빵계를 발전시킬 수 있을지 이목이 쏠린다.30일 오후 MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵:베이크 유어 드림' 제작발표회가 서울 마포구 상암 스탠포드호텔코리아에서 열렸다. 이날 행사에는 윤세영 PD와 이다희, 노희영, 이석원, 권성준, 미미 등이 참석했다.'천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다.윤 PD는 "1년간 기획했는데, 마치 신제품 출시를 앞두고 있는 제빵사의 마음 같다"며 "시청자들과 소비자들이 보시고 어떤 반응을 보이실지 떨린다. 참가한 제빵사들이 가지고 있는 뜨거운 감정들이 잘 전달할 수 있도록 노력했다"고 말했다.진행자로는 이다희가 발탁됐다. 윤 PD는 "국내 첫 제빵 서바이벌이기에 새로운 인물을 찾고 싶었다"며 "이다희 씨가 '퀸덤', '솔로지옥' 등 다수 프로그램으로 진행 능력을 인정받았다 생각해 제격이라고 판단했다"고 설명했다.심사위원으로는 이다희를 비롯해 미미, 권성준, 노희영, 이석원이 나선다. 2024년까지만 해도 넷플릭스 '흑백요리사' 시즌1을 통해 참가자로 활약했던 권성준은 "이번에 심사위원이 되면서 참가자 분들에게 감정이입이 많이 됐다"고 말했다.브랜드 컨설턴트 노희영은 각 심사위원들의 실력을 극찬했다. 미미에 대해 그는 "몸이 워낙 날씬해 다량의 빵을 먹으면서 심사를 할 수 있을까 의심했지만 가장 잘 먹는다"고 놀라워했다. 또 대한민국 제17대 제과제빵 명장 이석원에 대해서는 "제가 느끼기에 '그런가?' 싶은 부분들도 '안에 발효가 잘 안 됐다'며 찾아낸다"고 했다. 또 약 1년 전까지만 해도 '흑백요리사' 시즌1을 통해 참가자로 활약했던 권성준에 대해선 철학적"이라고 평가했다.이를 들은 이다희는 "심사위원들의 평가에 각자의 색깔이 있다"며 "저희들의 조화가 잘 맞을까 싶으실 수 있는데, 각자 다른 시각과 성격으로 평가하기 때문에 참가자들을 향한 심사위원의 코멘트를 보는 것도 재미 포인트일 것"이라고 덧붙였다.도전자 72인은 세계대회 출신부터 빵지순례 핫플, 파티시에, 해외파, 재야의 고수, 슈퍼루키로 구성됐다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지 다양하다. 38년째 크로아상을 만들고 있다는 김지호 셰프부터 만 14세로 최연소 참가자인 김규린 셰프 등은 이날 "내가 지금 만들고 있는 빵이 진짜일까 평가 받고 싶었고, 나의 실력이 어느 정도인지 체감하고 싶었다"고 출연 계기에 대해 밝혔다.KBS 아나운서 출신 이혜성 등 이미 대중들에게 얼굴이 알려진 스타들도 참가자로 얼굴을 비출 예정이다. 윤 PD와 이석원은 "이혜성 씨는 이미 5년 전에 제과제빵 기능사 자격증을 따셨다"며 "심사를 통해서 올라온 사람들이다. 저도 색안경을 쓰고 봤는데, 작업 공정을 보니 분명 실력이 있는 인물들"이라고 강조했다.'천하제빵'은 '흑백요리사'와 세트장이 동일한 점, 그리고 푸드 서바이벌이라는 장르로 "'흑백요리사'의 빵 버전 아니냐"라는 이야기가 있었다. 그러나 윤 PD는 "'흑백요리사'는 계급 간의 전쟁이라는 표현을 사용하지만, '천하제빵'은 자신이 만들고 있는 빵에 대한 증명을 받고 싶어하시는 분들이 다수"라고 말했다. 권성준 역시 "방식이 아예 다르다"며 "'흑백요리사'는 조시 시간이 1~2시간 주어지기 때문에 실수해도 만회할 수 있지만, 빵은 30분이 지나면 수습이 불가능하다"라고 짚었다.윤 PD는 "프로그램의 소제목이 '천하를 제패할 단 하나의 빵'이다. 과연 어떤 빵이 천하를 제패할 것인가에 초점을 맞춰서 봐주시면 좋을 것 같다"고 관전 포인트를 언급했다. 이다희와 미미는 "72인의 제빵사들이 걸어오신 스토리가 담겨있다"며 "빵을 향한 참가자들의 사랑과 정성을 느끼실 수 있다"고 첨언했다. 이석원은 "오랜 시간 발효를 거쳐 탄생하는 빵처럼 프로그램 방영 이후 제과 업계의 발전이 이뤄졌으면 좋겠다"고 소망했다.'천하제빵'은 오는 2월 1일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr