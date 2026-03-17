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'용감한 형사들5'가 첫 방송을 앞두고 티저 영상을 공개했다. 한편 지난 9일 사생활 구설에 휘말린 뒤 '용감한 형사들'에서 잠정 하차한 배우 이이경이 결국 작별 소식을 알렸다.17일 티캐스트 E채널 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '용감한 형사들5' 티저 영상에는 히어로로 변신한 MC 안정환, 곽선영, 윤두준 그리고 권일용 프로파일러의 모습이 담겼다. 하차한 이이경의 모습은 이번 영상에서 찾아볼 수 없다.약 1분 분량의 영상은 네 사람이 각자의 일상에서 충격적인 뉴스 속보를 접하는 장면으로 시작된다. 식당에서 밥을 먹고 있던 안정환은 화면 속 뉴스를 보고 "대체 뭐 하는 놈이야"라며 분노한다. 반려견 에몽이와 산책 중이던 곽선영은 옆을 지나던 행인의 휴대전화 화면을 보며 "같이 좀 볼게요"라며 다급하게 다가선다. 차 안에서 이어폰으로 뉴스를 듣던 윤두준 역시 "빨리 가 봐야겠는데"라며 매니저에게 출발을 재촉한다. 이어 정장 차림의 권일용 프로파일러가 시계를 보며 다소 긴장한 표정을 짓는다.마침내 녹화장에 모인 네 사람은 초조한 표정으로 형사의 등장을 기다린다. 안정환이 "왜 아직 소식이 없는 거죠?"라고 묻자 권일용 프로파일러는 "글쎄, 쉽게 인정할 리가 없겠지"라고 답한다. 이어 곽선영은 "그런데 어떻게 잡았을까요?", 윤두준은 "그게 제일 궁금해요"라며 사건의 전말을 전할 형사를 기다린다.'용감한 형사들'은 실제 사건을 해결한 형사들이 직접 출연해 현장에서 겪은 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 오랜 시간 시청자들의 꾸준한 사랑 속에 시즌5까지 이어졌다. 이번 시즌 역시 실제 사건을 통해 범죄의 실체를 짚어보고 형사와 전문가들의 현장의 목소리를 담아 사건을 더욱 입체적으로 조명할 예정이다.'용감한 형사들5'는 오는 27일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr