엔시티 드림 재민/ 사진=텐아시아 DB

그룹 NCT 재민이 화이트데이를 맞아 팬들에게 선물한 상품권 중 일부를 이마트 직원이 빼돌린 것으로 나타났다.재민은 화이트데이를 기념해 팬들에게 10만원권 신세계 상품권 30장을 모바일 기프티콘 형태로 지난 14일 밤 보냈다. 팬들이 이를 지류 상품권으로 바꾸고자 다음 날 오전 매장을 방문했으나, 일부 상품권이 개점 전 시간대 이마트 구미점에서 교환된 것으로 확인됐다.이에 팬들은 해당 지점 관계자가 상품권을 선점한 것이 아니냐는 의혹을 제기했다. 팬들의 문의가 이어지자 신세계그룹은 내부 조사에 착수했다.이마트 측 관계자는 17일 텐아시아에 "구미점 직원이 상품권 30장 가운데 9장에 대해서 선인출한 사실을 확인했다. 현재 자세한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.이어 "조사 결과에 따라 조치가 이뤄질 것으로 보인다"며 "해당 직원에 대한 조치와는 별개로 상품권 교환 관리 기준을 강화하겠다"는 입장을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr