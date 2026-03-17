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/ 사진=MBC '구해줘! 홈즈'

코미디언 임우일이 안현우의 집에 대해 의심을 품는다.19일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 코미디언 임우일, 엄지윤 그리고 김대호가 직접 발품을 팔며 무모한 임장에 나선다.이날 방송에서는 개그콘서트 출신 코미디언 임우일, 엄지윤과 '가성비의 남자' 김대호가 플렉스 라이프를 포기하지 못하는 개그콘서트 신인 개그맨 안현우를 위해 맞춤 매물 찾기에 나선다. 특히 이번 임장은 '구해줘! 홈즈' 역사상 최초로 사전 섭외 없이 진행되는 방식으로, 현장에서 의뢰 조건을 듣고 직접 발품을 팔아 매물을 찾아 나서는 리얼 임장이 펼쳐질 예정이다.임우일은 예상 밖의 '부동산 잘알' 면모로 눈길을 끈다. 양세형이 "부동산 AI 같다"고 표현했을 정도로 각종 부동산 관련 용어를 막힘없이 척척 맞히며 현장을 놀라게 한다. 엄지윤 역시 "저도 선배님께 부동산을 많이 물어봤다"며 그의 남다른 부동산 지식을 증언한다. 임우일은 "예전에 후배들의 집을 많이 알아봐 줬다"고 밝히며, 이번에도 후배를 위해 누구보다 적극적으로 임장에 나설 것을 예고한다.세 사람은 이번 의뢰인이자 작년에 갓 데뷔한 신인 코미디언 안현우의 집을 찾는다. 현관에 들어서자마자 느껴지는 신축 건물 특유의 깔끔함과 고급스러운 대리석 마감 등 예상치 못한 집 분위기에 모두가 의아함을 감추지 못한다. 이어 고가의 명품 선글라스, 해외 고급 차 세트, 계절별로 다르게 사용하는 섬유유연제까지 집안 곳곳에서 플렉스 흔적이 발견돼 눈길을 끈다. 이를 본 임우일은 "너 주작이지?"라며, 신인 코미디언의 집이라고는 믿기 힘든 플렉스 라이프에 끝내 의심을 거두지 못했다고 전해져 웃음을 자아낸다.그러나 그의 화려한 소비 뒤에는 반전 사정이 드러난다. 출연료보다 씀씀이가 더 커 현재 수입보다 지출이 많은 '마이너스 인생'을 살고 있다는 것. 이전에 벌어둔 돈을 꺼내 쓰고 있다는 말에 스튜디오는 걱정에 휩싸인다. 김숙은 "씀씀이가 더 커지면 커지지, 작아지지 않는다"며 현실적인 조언을 건넨다. 결국 월세 부담을 줄이기 위해 새로운 집을 찾게 된 가운데, 세 사람이 신인 코미디언 안현우의 조건에 딱 맞는 집을 찾아줄 수 있을지 관심이 모인다.MBC '구해줘! 홈즈' 무모한 임장 편은 오는 19일 목요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr