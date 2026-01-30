사진=MBN '천하제빵'

그룹 오마이걸 멤버 미미가 자신의 옴매에 대한 비밀을 폭로했다.30일 오후 MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵:베이크 유어 드림' 제작발표회가 서울 마포구 상암 스탠포드호텔코리아에서 열렸다. 이날 행사에는 윤세영 PD와 이다희, 노희영, 이석원, 권성준, 미미 등이 참석했다.'천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다.미미는 해당 프로그램에서 심사위원으로 등장한다. 72인의 실력을 심사하는 데 중점으로 둔 부분에 대해 미미는 "저는 전문가가 아니다. 한 집에서 그저 빵을 사랑하는 소비자 중 한 명"이라면서도 "소비자 입장에서 '이 빵을 먹으면 직접 사 먹을 마음이 드는가'가 기준이었다"며 "모든 빵이 맛있었는데, 제 안에서 나름 기준을 강하게 잡았다"고 전했다.미미는 심사로 인해 현장에서 다량의 빵을 먹었다. 그럼에도 날씬한 몸매를 유지하는 비결에 대해 "거의 인생의 절반 동안 빵을 먹어온 사람"이라며 "뒤에서는 운동을 열심히 한다. 마르지만은 않다. 보이지 않는 곳에 살이 많다"고 밝혔다.한편 '천하제빵'은 오는 2월 1일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr