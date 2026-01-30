사진=MBN '천하제빵'

배우 이다희가 몸매 관리 비결을 공유했다.30일 오후 MBN K-베이커리 서바이벌 '천하제빵:베이크 유어 드림' 제작발표회가 서울 마포구 상암 스탠포드호텔코리아에서 열렸다. 이날 행사에는 윤세영 PD와 이다희, 노희영, 이석원, 권성준, 미미 등이 참석했다.'천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다.해당 프로그램에서 이다희는 진행자 겸 심사위원으로 나선다. 윤 PD는 "이다희가 사회자로 발탁된 후 빵에 대해 더 알기 위해 제과제빵을 배우러 다녔다"며 "빵을 이해하기 위해 본인의 생각을 담아 프로그램에 임하는 자세를 보고 오히려 좋았다"고 칭찬했다.노희영은 이다희에 대해 "아이돌인 미미님 보다 더 잘 드신다. 현장에서 모든 빵들을 포장해 갔다"고 첨언했다.이에 이다희는 "촬영 때 거의 모든 종류의 빵들을 먹었던 것 같다"면서 "녹화할 때 먹다 보면 배부른데 계속 들어가게 된다. 그 정도로 참가자들의 빵들이 전부 맛있다"고 덧붙였다.한편 '천하제빵'은 오는 2월 1일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr