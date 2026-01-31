이찬원도 경악했다…군복 벗고 2년 만에 금의환향, 주인공은 우즈 ('불후')

‘불후의 명곡’을 통해 역주행의 신화를 일으켰던 WOODZ(우즈)가 금의환향해 기대를 모은다.31일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 742회는 ‘2026 오 마이 스타’ 특집이 펼쳐진다.‘오 마이 스타’ 특집은 2021년부터 이어진 ‘불후’의 오리지널 시리즈로, 매년 가요계 선후배들이 함께 무대에 올라 환상적인 무대를 꾸며 시청자들을 열광케 해왔다. 무엇보다 이번 '2026 오 마이 스타' 특집에서는 그 어느 때보다 역대급 라인업과 화려한 무대를 자랑하는 최강자들이 끝장 승부를 예고해 기대를 한몸에 받고 있다.그 라인업의 주인공으로 ‘레전드와 대세의 만남’ 김광진 X WOODZ(우즈), ‘록 대표주자’ 서문탁 X 카디(KARDI), ‘발라드 강자’ 린 X 조째즈, ‘고음 무적’ 임한별 X HYNN(박혜원), ‘아이돌 계보 조합’ 장동우 X 세림&태영(CRAVITY), ‘레전드 소리꾼’ 김영임 X 신승태, ‘최강 보컬’ 정승환 X 종호(ATEEZ), ‘퍼포먼스 최강자’ 아이키 X 리헤이, ‘강렬 배우 듀엣’ 박진주 X 민경아, ‘R&B 듀오’ 한문철(한해 X 문세윤) 등 총 10팀의 출연진이 무대를 꾸밀 예정이다.WOODZ(우즈)가 지난 ‘불후의 명곡-2024 국군의 날 특집’에서 ‘Drowning’ 무대로 화제를 휩쓴 뒤, 마침내 이번 특집을 통해 ‘불후’ 무대로 복귀해 흥미를 고조시킨다. 당시 선공개된 WOODZ(우즈)의 무대 영상은 무려 조회수 2632만 회를 기록하며 여전히 회자되고 있는 바. 특히 WOODZ(우즈)가 ‘불후’ 전설 아티스트로 출연했던 김광진과 함께 무대를 꾸밀 예정이라고 전해져 궁금증을 증폭시킨다.10팀의 장르별 최강자들이 펼칠 무대 라인업에도 관심이 모인다. 김광진 X WOODZ(우즈)가 박상태의 ‘나와 같다면’을, 서문탁 X 카디(KARDI)가 봄여름가을겨울의 ‘어떤 이의 꿈’을, 린 X 조째즈가 이소라의 ‘바람이 분다’를, 임한별 X HYNN(박혜원)이 김범수의 ‘끝사랑’을, 장동우 X 세림&태영(CRAVITY)이 GD X TAEYANG의 ‘GOOD BOY’를 선곡해 지금껏 보지 못한 색다른 결의 듀엣 무대를 선사한다.그런가 하면 김영임 X 신승태가 백설희의 ‘봄날은 간다’를, 정승환 X 종호(ATEEZ)가 아이유의 ‘아이와 나의 바다’를, 아이키 X 리헤이가 김완선의 ‘삐에로는 우릴 보고 웃지’를, 박진주 X 민경아가 WOODZ(우즈)의 ‘Drowning’을, 한문철(한해 X 문세윤)이 리치의 ‘사랑해, 이 말밖엔…’을 선곡하며 예상을 뛰어 넘는 파격 무대들을 펼칠 예정이다.‘불후’ 6년 차 MC 이찬원은 보고도 믿을 수 없는 막강한 출연진의 등장에 “처음에 라인업 보고 깜짝 놀랐다. 입이 다물어지지 않는다”라고 감탄하며 한자리에 모인 스타들의 면면에 눈을 떼지 못한다. 급기야 MC 김준현은 “왕중왕전급의 라인업이다. 진짜 이분들이 함께 듀엣을 한다고?”라며 탄성을 터트리더니 “이야! 축제로구나~”라고 외치며 시작 전부터 몸을 들썩여, 현장 열기를 뜨겁게 달군다.‘불후의 명곡-2026 오 마이 스타’ 특집은 2주에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매주 토요일 오후 6시 5분 방송.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr