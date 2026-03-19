김재중 제작 보이그룹 키빗업 4월 8일 데뷔

3가지 콘셉트 포토로 다채로운 매력 공개

김재중이 제작한 첫 보이그룹 키빗업의 콘셉트 포토/ 사진 제공=인코드

김재중이 제작한 인코드의 첫 보이그룹 키빗업이 4월 8일 데뷔 앨범 'KEYVITUP' 발매를 앞두고 3가지 버전의 콘셉트 포토를 공개했다.오는 4월 데뷔하는 인코드의 첫 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)은 첫 EP 앨범 'KEYVITUP'의 콘셉트 포토를 세 버전으로 오픈해 기대감을 증폭시켰다.매력적인 비주얼을 제대로 뽐낸 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 지난 16일부터 추가로 공개된 포토들은 각기 다른 콘셉트를 담아내며 패션 화보 못지않은 퀄리티를 자랑했다.키빗업은 SF의 한 장면 같은 신비로운 장소와 거친 황무지를 배경으로 상반된 분위기를 멋지게 그려냈고, 각각의 콘셉트에서 깔끔하고 절제된 카리스마와 당당함이 느껴지는 와일드한 눈빛으로 보는 이들을 압도했다.이어 시크한 도시남자의 향기가 물씬 풍기는 모습을 보여준 키빗업은 캐주얼한 착장까지도 완벽하게 소화하는 등 스트릿 감성의 힙한 바이브를 보여주며 그야말로 다채로운 매력을 가감없이 발산해보였다.첫 번째 EP 앨범 'KEYVITUP'으로 데뷔하는 키빗업은 김재중이 처음 제작해 선보이는 보이그룹으로, 완벽한 비주얼, 탄탄한 실력, 그리고 독보적인 콘셉트 소화력까지 갖춘 'K-POP 보이그룹의 정석' 신인 그룹 탄생을 예고하며 케이팝의 새로운 패러다임을 기대하게 만들고 있다.키빗업의 첫 EP 앨범 'KEYVITUP'은 내달 8일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 키빗업, 김재중, 인코드엔터테인먼트, 보이그룹데뷔, 케이팝